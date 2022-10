World Championship Boxing Manager 2: Rocky Marciano im erweiterten Karrieremodus spielbar

Autor:, in / World Championship Boxing Manager 2

In World Championship Boxing Manager 2 wird Rocky Marciano im erweiterten Karrieremodus spielbar sein.

Heute werfen Publisher Ziggurat Interactive und Entwickler Mega Cat Studios ein Schlaglicht auf den Boxchampion Rocky Marciano, dessen Geschichte in World Championship Boxing Manager 2 zu sehen sein wird.

Marciano, der als Rocco Francis Marchegiano geboren wurde, war in der Tat ein „Herrscher des Rings“, der 49 von 49 Kämpfen gewann und 1956 unbesiegt in den Ruhestand ging. Mit anderen Größen wie Joe Lewis und Jersey Joe Walcott auf seiner Siegesliste, bringt Rocky seine historische und unschlagbare Karriere in den Story-Modus von World Championship Boxing Manager 2.

Begleitet ihn von seinen bescheidenen Anfängen bis zum G.O.A.T. in dieser herzergreifenden und lustigen Sportsimulation. Wenn ihr den Story-Modus beendet habt, könnt ihr Rocky in einem erweiterten Karrieremodus anwerben, in dem ihr ihn trainiert, um die Boxwelt zusammen mit euren selbst erstellten Boxern zu erobern.

Macht euch bereit, jedes Mal „Timmmmberrrrr“ zu rufen, wenn ihr euren Gegner mit dem Champ k.o. schlagt!

World Championship Boxing Manager 2 zeichnet sich durch eine retro-tastische Grafik im 32-Bit-Stil aus und modernisiert die Serie durch dynamische Beleuchtung, eine aktualisierte Benutzeroberfläche und mehr Kämpfe, als ihr euch vorstellen könnt.

Verbessert eure Kämpfer im Karrieremodus bis an die Grenzen oder springt in den Storymodus, um die Reise echter Boxer auf ihrem Weg von ganz unten nach ganz oben zu verfolgen. Wie auch immer ihr es spielt, World Championship Boxing Manager 2 wird euch diese Saison in den Ring bringen.

World Championship Boxing Manager 2 wird im vierten Quartal 2022 für PC via Steam erhältlich sein und 2023 auch für Konsolen erscheinen.