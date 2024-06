World of Tanks Blitz: 180 Millionen Spieler und über 1 Milliarde Umsatz

Word of Tanks Blitz wurde vor einem Jahrzehnt als reines Handyspiel mit acht Karten und drei Panzernationen gestartet.

Seitdem hat es sich zu einem erfolgreichen AAA-Titel entwickelt und wurde auf macOS, Windows 10, Steam und Nintendo Switch veröffentlicht, wodurch ein vollständiges Cross-Play- und Cross-Progression-Ökosystem für Panzerliebhaber geschaffen wurde.

Im Laufe der Jahre hat World of Tanks Blitz ein stetiges Wachstum erlebt, da das MS-1-Team kontinuierlich das Feedback der Spieler umgesetzt, die grafische Qualität und die Leistung verbessert und gleichzeitig In-Game-Events geschaffen und wichtige Partnerschaften geschlossen hat.

Heute verfügt das Projekt über mehr als 500 historische und fiktive Panzer, elf Spielmodi und mehr als 30 Karten, die von 180 Millionen Spielern auf der ganzen Welt gespielt werden.

„Während der Arbeit an World of Tanks Blitz war eine der wichtigsten Lektionen, die wir gelernt haben, dass man keine Grenzen setzen darf. Dies ermöglichte es dem Team, ein eher nischenhaftes, langsames Panzer-Gameplay in ein spaßiges und fesselndes Erlebnis zu verwandeln, das ein breiteres Publikum anspricht“, so Thaine Lyman, General Manager beim MS-1 Studio, Wargaming.

„Während unsere Spieler diesen großen Meilenstein feiern, haben wir bereits mit der Umsetzung all der ehrgeizigen Pläne begonnen, die wir für das kommende Jahrzehnt haben.“