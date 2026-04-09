World of Tanks: HEAT: Closed Beta startet nächste Woche mit Crossplay und neuen Features

Mit World of Tanks: HEAT startet im April eine Closed Beta, die den Panzerkampf in einer alternativen Welt mit neuen Rollen, Modi und plattformübergreifendem Gameplay neu definiert.

Wargaming hat mit World of Tanks: HEAT einen neuen, eigenständigen und kostenlosen Fahrzeug-Shooter vorgestellt, der vom 16. bis zum 20. April in die Closed Beta geht. Die Testphase ist breit aufgestellt und umfasst PC über Steam und das Wargaming Game Center, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam Deck sowie Nvidia GeForce NOW.

Das Spiel setzt auf eine alternative Nachkriegswelt, in der sich der Fokus auf schnellere und dynamischere Gefechte verlagert. Spieler übernehmen die Kontrolle über Eliteagenten mit einzigartigen Fähigkeiten und steuern experimentelle Fahrzeuge, die sich durch individuelle taktische Stärken auszeichnen.

Ein zentrales Element ist die umfangreiche Anpassung der Panzer. Verschiedene Waffensysteme, Panzerungsmodule und optische Upgrades ermöglichen es, Fahrzeuge gezielt auf unterschiedliche Spielstile abzustimmen und im Gefecht zu optimieren. Ergänzt wird das System durch klar definierte Rollen wie Defender, Assault und Marksman.

In der Closed Beta stehen mehrere Spielmodi zur Verfügung, die unterschiedliche taktische Ansätze fördern. Neben klassischen Eroberungsszenarien wie Control und Conquest sorgen Modi wie Hardpoint und Kill Confirmed für abwechslungsreiche Gefechte, bei denen Kontrolle, Positionierung und Teamplay entscheidend sind.

Besonders hervorzuheben ist die technische Ausrichtung von World of Tanks: HEAT. Das Spiel basiert auf einer neu entwickelten Engine und setzt auf vollständige plattformübergreifende Spielbarkeit sowie plattformübergreifenden Fortschritt, wodurch Spieler unabhängig von ihrem System gemeinsam antreten können.