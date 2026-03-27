World of Tanks: HEAT: Ein Blick auf die Karten und Spielmodi

World of Tanks: HEAT hat den neuesten Teil seiner Videoreihe „Foundations“ veröffentlicht, der einen genaueren Einblick in die Karten und Spielmodi des kommenden Titels bietet.

In diesem neuen Kapitel wird erläutert, wie jedes Schlachtfeld und jeder Spielmodus so gestaltet ist, dass intensive, dynamische Kämpfe entstehen, bei denen alle Matches spannend und unvorhersehbar sind.

Die Karten in World of Tanks: HEAT basieren auf realen Schauplätzen und decken eine breite Palette an Landschaften, Umgebungen und visuellen Stilen ab.

Jedes Schlachtfeld bietet zwar ein ganz eigenes Erscheinungsbild, ist aber gleichzeitig so konzipiert, dass es verschiedene Spielstile unterstützt, die sich nahtlos auf alle vier Spielmodi übertragen lassen.

Mit vier verschiedenen Gefechtsmodi können die Spieler ihre Strategie von Spiel zu Spiel anpassen. Alle Modi unterstützen das Respawnen, was aggressives Spiel und Experimentierfreudigkeit belohnt. Dazu gehören:

Conquest (10v10)

Mehr als jeder andere Spielmodus belohnt Conquest ein gutes Kartenverständnis.

Erobert Stützpunkte, um Punkte zu sammeln, und haltet mehrere Stützpunkte, um euren Vorsprung auszubauen.

Behaltet dynamische Ereignisse wie Bombenangriffe und Eliminierungsherausforderungen im Auge, die das Blatt in beide Richtungen wenden können.

Hardpoint (5v5)

Überall auf der Karte tauchen Kontrollpunkte auf, die als „Hardpoints“ bezeichnet werden und für ein ständiges Gefechtsgewirr sorgen.

Wie bei „Conquest“ ist die Kontrolle über die Basis entscheidend – doch da sich die Kontrollpunkte ständig an anderen Orten befinden, musst du dich schnell anpassen.

Wenn du einen Hardpoint eroberst, denke zuerst an die Verteidigung.

Control (5v5)

Dieser äußerst wettbewerbsorientierte Modus erfordert strategisches Denken und Zusammenarbeit.

Kämpft um eine einzige „Kontrollzone“ und erreicht 100 %, um zu gewinnen.

Bleibt ein Gegner im Kreis, bleibt der Fortschritt bei 99 % stehen und es kommt schließlich zur Verlängerung, wodurch das unterlegene Team die Chance erhält, den Sieg noch zu erringen.

Setzt eure Fähigkeiten klug ein; eure Entscheidung kann den Kampf in beide Richtungen entscheiden.

Kill Confirmed (5v5)

Kill Confirmed ist ein intensives und aggressives Spiel, das diejenigen belohnt, die schnell reagieren können.

Einen Gegner zu töten ist nur die halbe Miete; sammle sein Token ein, um den Punkt zu erzielen.

Du kannst die von deinen Teamkollegen fallengelassenen Token einsammeln, um dem gegnerischen Team Punkte zu verwehren, aber denk daran, dass der Gegner dasselbe tun kann.

Darüber hinaus fallen auf der gesamten Karte Power-Ups – schnapp sie dir, bevor das andere Team es tut.

Das World of Tanks: HEAT-Team wird auch weiterhin bestehende Spielmodi optimieren und im Zuge der Weiterentwicklung des Spiels neue Modi hinzufügen. Seid gespannt auf weitere Einblicke und Neuigkeiten zum Spiel in den kommenden Wochen.

Hier gibt es den neuen Trailer: