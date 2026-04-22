World of Tanks: HEAT: Erste Eindrücke aus der Closed Beta

Wir durften bereits in die Closed Beta von World of Tanks: HEAT eintauchen und zeigen euch die geballte Panzer-Action im Video.

Die legendäre Panzer-Simulation kehrt mit World of Tanks: HEAT zurück und wir hatten die exklusive Gelegenheit, einen Blick in die Closed Beta zu werfen.

Während die finale Version noch auf sich warten lässt, geben uns die aktuellen Testläufe bereits einen sehr guten Eindruck davon, in welche Richtung sich die Kettenfahrzeuge auf der Xbox entwickeln.

Wir haben für euch die spannendsten Momente unserer ersten Matches zusammengefasst. In unserem Video verzichten wir bewusst auf lange Erklärungen und lassen stattdessen die rohe Action für sich sprechen.

Mit der überarbeiteten Physik fühlen sich die Panzer deutlich massiver an und auch die Zerstörung der Umgebung wurde von den Entwicklern wesentlich detaillierter umgesetzt. Das moderne Setting von HEAT bringt zudem aktuellere Waffensysteme sowie neue Panzergenerationen ins Spiel, die für ein spürbar höheres Tempo bei den Gefechten sorgen.

Trotz dieser gesteigerten Geschwindigkeit bleibt die taktische Tiefe erhalten und das Teamplay ist weiterhin der entscheidende Faktor für euren Erfolg auf dem Schlachtfeld.

In unserem Zusammenschnitt seht ihr verschiedene Gefechte auf unterschiedlichen Maps. Achtet besonders auf die neuen Lichteffekte und die Partikel bei Einschlägen, welche die grafische Power der aktuellen Konsolengeneration voll ausnutzen.

Kurzer Eindruck: Die World of Tanks: HEAT Closed Beta zeigte eine beeindruckende Stabilität und machte sofort Lust auf mehr!

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