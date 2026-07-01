World of Tanks: HEAT: Lost Eden bringt neue Agentin, Panzer und Wüstenkarte

Für World of Tanks: HEAT hat Wargaming den Start der ersten Season „Lost Eden“ angekündigt. Das kostenlose Update erweitert den taktischen Fahrzeug-Shooter um eine neue Agentin, zwei Panzer, eine zusätzliche Karte sowie einen neuen Battle Pass.

Mit Flair hält eine neue Agentin der Scharfschützenklasse Einzug ins Spiel. Ihre passive Fähigkeit „Signature Masking“ verhindert, dass gegnerische Zielsysteme sie erfassen, während ihre ultimative Fähigkeit „Echo Proxy“ ein steuerbares Fahrzeug-Duplikat erschafft, das Gegner täuschen und neue taktische Möglichkeiten eröffnen soll.

Parallel dazu werden zwei neue Panzer eingeführt, die kostenlos über den Battle Pass freigeschaltet werden können. Der Leopard 2FK verfügt über einen ATGM-Werfer und kann sich mithilfe von „Feign Death“ während der Fahrt als zerstörtes Fahrzeug tarnen. Zusätzlich erschweren elektrooptische Störsender die Zielerfassung durch Gegner. Der Leopard 2KST setzt auf Tarnung und Mobilität. Seine Fähigkeit „Active Camo“ macht ihn nahezu unsichtbar, während die „EMP Trap“ Gegnern Schaden zufügt und ihre Bewegung verlangsamt.

Schauplatz der ersten Season ist die neue Karte „New Eden“. Das weitläufige Wüstengebiet rund um die Überreste eines verlassenen landwirtschaftlichen Megaprojekts kombiniert offene Flächen für Gefechte auf große Distanz mit Forschungseinrichtungen und Biokuppeln, die zahlreiche Deckungsmöglichkeiten für Nahkämpfe bieten.

Der Battle Pass läuft vom 1. Juli bis zum 2. September. Sämtliche regulären Belohnungen lassen sich kostenlos durch das Spielen freischalten. Zusätzlich steht ein optionaler Premium-Battle-Pass für 1.000 HEAT-Coins zur Verfügung, der unter anderem das flexible Freischalten der Inhalte ermöglicht.

Für Mitte Juli hat Wargaming außerdem ein weiteres Update angekündigt, das mehrere von der Community gewünschte Komfortfunktionen ergänzt. Dazu gehören Probefahrten mit sämtlichen Fahrzeugen vor dem Kauf, ein Credits-Bonus für alle Spieler sowie die Möglichkeit, Zwischensequenzen der ultimativen Fähigkeiten zu deaktivieren.

World of Tanks: HEAT – Lost Eden startet am 1. Juli 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.