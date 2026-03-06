World of Tanks: HEAT: Neues Foundations-Video veröffentlicht

Das nächste Kapitel der Foundations-Reihe von World of Tanks: HEAT ist da. Unter dem Titel FOUNDATIONS: HUMAN-MACHINE SYNERGY beleuchtet der neueste Teil die dynamische Beziehung zwischen Agenten und ihren Panzern und wie diese Verbindung das Gefecht bestimmt.

Erfahrt, wie Koordination, Anpassung und mächtige ultimative Fähigkeiten das Schlachtfeld neu definieren.

Die Agenten stehen im Mittelpunkt jedes Kampfes und setzen Strategien in die Tat um. Sie sind mehr als nur Panzerkommandanten – sie sind Ingenieure, die Ergebnisse erzielen. Durch Upgrades, Anpassungen und sorgfältige Optimierungen erfüllen die Fahrzeuge ihre Aufgaben mit ihren eigenen, unverwechselbaren Kampfansätzen.

In HEAT gibt es drei unterschiedliche Rollen in den Gefechten:

DEFENDER – sichert die Frontlinie, absorbiert Schaden und rückt mit schwerer Feuerkraft vor.

– sichert die Frontlinie, absorbiert Schaden und rückt mit schwerer Feuerkraft vor. ASSAULT – verkörpert Geschwindigkeit und Aggression, schlägt schnell zu und positioniert sich neu, bevor die Gegner reagieren können.

– verkörpert Geschwindigkeit und Aggression, schlägt schnell zu und positioniert sich neu, bevor die Gegner reagieren können. MARKSMAN – kontrolliert das Schlachtfeld aus der Ferne und schaltet Ziele mit berechneter Präzision aus.

Jeder Agent verfügt über bis zu zwei Spezialpanzer, die jeweils mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet sind. So kann beispielsweise Hounds AMX-Panzer Drohnen starten, um Ziele zu identifizieren und sie für einen Zielsuchraketenangriff zu markieren. Sein alternativer Panzer, der Leo, kann eine Attrappe projizieren, um den Feind zu täuschen und ihn zu überraschen.

Wenn der Kampf seinen Höhepunkt erreicht, setzen die Agenten ihr wirkungsvollstes Werkzeug ein: ultimative Fähigkeiten, mit denen sie sofort die Kontrolle über das Spiel übernehmen können.

Die ultimativen Fähigkeiten von HEAT sind äußerst wirkungsvoll und darauf ausgelegt, den Kampf neu zu definieren. Hier sind die drei Fähigkeiten, die in dem neuen Trailer vorgestellt werden:

CONTRACTED SRIKES – Kent überzieht das Schlachtfeld mit einem „Hydra”-Raketenangriff, der alle Gegner in seiner Reichweite gleichzeitig trifft.

– Kent überzieht das Schlachtfeld mit einem „Hydra”-Raketenangriff, der alle Gegner in seiner Reichweite gleichzeitig trifft. HUNTING TIME – Hound wechselt in den Peak-Predator-Modus und aktiviert mit gelenkten Raketenangriffen eine sofortige Abklingzeit.

– Hound wechselt in den Peak-Predator-Modus und aktiviert mit gelenkten Raketenangriffen eine sofortige Abklingzeit. CREEPING BARRAGE – Chopper koordiniert aufeinanderfolgende Artillerieangriffe, die große Zielgebiete unter Beschuss nehmen.

Das sind die Momente, die das Blatt wenden und den Sieg sichern.

Weitere Einblicke folgen, wenn die Foundations-Reihe von World of Tanks: HEAT fortgesetzt wird.

Hier gibt es den Trailer: