World of Tanks: HEAT: Startet die Videoserie „Foundations“

World of Tanks: HEAT bringt mit „Foundations“ eine neue Videoserie, die sich mit dem Universum, den Agenten und den Fahrzeugen des Spiels befasst. Die erste Folge, „Der Ursprung von HEAT“, ist ab sofort verfügbar und bietet den bislang detailliertesten Einblick in die Spielumgebung und die intensiven Panzergefechte.

World of Tanks: HEAT spielt in einer alternativen Zeitlinie nach dem Zweiten Weltkrieg und versetzt die Spieler in eine Welt, in der experimentelle Technologien und gepanzerte Kampffahrzeuge globale Konflikte in Schach halten.

Die Kriegsführung tobt inmitten abwechslungsreicher Landschaften, wobei Eliteeinheiten mit ihren experimentellen Fahrzeugen als letzte Barriere den Frieden aufrechterhalten wollen.

An der Spitze des Kampfes stehen die High Efficiency Armored Teams (HEAT), Elite-Agenten, die entsandt werden, um Konflikte zu beenden, bevor sie eskalieren.

Jeder Agent verfügt über bis zu zwei spezielle Panzer, die mehr als nur Waffen sind – sie sind eine Erweiterung der Agenten selbst. Diese Maschinen sind vollständig aufrüstbar und in hohem Maße anpassbar, entwickeln sich mit dem individuellen Spielstil weiter und die Spieler bestimmen, wie ihr Panzer aussieht, kämpft und das Schlachtfeld dominiert.

Dieser Trailer bietet auch einen ersten Einblick in die Kernspielmodi von World of Tanks: HEAT, die jeweils auf zielorientierten Kämpfen basieren:

Eroberung (10v10) : Erobert und verteidigt mehrere Zonen auf dem Schlachtfeld.

: Erobert und verteidigt mehrere Zonen auf dem Schlachtfeld. Abschussbestätigung (5v5) : Sammelt Token von eliminierten Gegnern und Verbündeten.

: Sammelt Token von eliminierten Gegnern und Verbündeten. Herrschaft (5v5) : Kämpft um die Kontrolle über eine einzige rotierende Basis.

: Kämpft um die Kontrolle über eine einzige rotierende Basis. Kontrolle (5v5): Sichert euch die ununterbrochene Kontrolle über eine umkämpfte Eroberungszone, um die Runde zu gewinnen.

„Foundations: Der Ursprung von HEAT“ ist der Start einer fortlaufenden Videoserie, die sich mit den Agenten, Fahrzeugen, Karten und Systemen befasst, die World of Tanks: HEAT ausmachen.

Spieler können sich jetzt die erste Folge von World of Tanks: HEAT „Foundations“ ansehen: