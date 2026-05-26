World of Tanks: HEAT: Startet heute als Free-to-Play-Spin-off mit Crossplay und 4K-Modi

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Image: Wargaming.net

Wargaming erweitert das World-of-Tanks-Universum mit dem neuen Standalone-Shooter HEAT.

Wargaming hat mit World of Tanks: HEAT einen neuen eigenständigen Free-to-Play-Taktik-Shooter veröffentlicht, der das bekannte Franchise in eine modernisierte, schnellere Gefechtsrichtung weiterentwickelt.

Das Spiel erscheint für PC über den Wargaming Game Center und Steam sowie für PlayStation 5, Xbox Series X|S und NVIDIA GeForce NOW. Crossplay und Cross-Progression zwischen allen Plattformen werden zum Launch unterstützt.

World of Tanks: HEAT setzt auf hero-basierte Panzer, sogenannte „Agents“, die jeweils über eigene Rollen und Fahrzeugkombinationen verfügen. Insgesamt stehen acht Agenten mit unterschiedlichen Spielstilen zur Verfügung, ergänzt durch 15 Fahrzeuge, die individuell angepasst werden können.

Zum Start umfasst das Spiel acht Karten sowie vier PvP-Modi, darunter Hardpoint, Control, Kill Confirmed und Conquest. Ein Launch Season-System liefert zudem wöchentliche Battle-Pass-Inhalte mit neuen Belohnungen und freischaltbaren Einheiten.

Technisch bietet das Spiel auf Konsolen mehrere Grafikmodi. Auf PlayStation 5 und Xbox Series X wird ein Performance-Modus mit 60 FPS sowie ein Quality-Modus mit 30 FPS und höherer Auflösung angeboten. Die Xbox Series S zielt auf 60 FPS bei 1080p. Auf PlayStation 5 Pro kommen zusätzliche Pro-Modi mit PSSR-Upscaling zum Einsatz, die entweder 60 FPS oder maximale Grafikqualität priorisieren.

Mit dem Fokus auf schnelle Gefechte, spezialisierte Einheiten und saisonale Inhalte positioniert sich World of Tanks: HEAT als moderne Weiterentwicklung der bekannten Reihe.

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5 Kommentare Added

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  1. Katanameister 438200 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 26.05.2026 - 18:15 Uhr

    Stimmt, das gibt es ja auch noch, vielleicht schaue ich mal rein bei Gelegenheit.

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  5. Haen 10580 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 26.05.2026 - 20:01 Uhr

    Ich dachte immer das sei ein gratis Handygame welches später teuer werden kann?

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