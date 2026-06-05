World of Tanks: HEAT: Update 1.0.1 mit Progressions- und Gameplay-Anpassungen

Mit Patch 1.0.1 hat World of Tanks: HEAT sein erstes größeres Update erhalten. Die Aktualisierung bringt Gameplay-Anpassungen, Fehlerbehebungen, Stabilitätsverbesserungen sowie mehrere Komfortfunktionen auf Basis von Community-Feedback.

Im Mittelpunkt stehen umfangreiche Änderungen am Role-Points-System. Role Points dienen als Leistungswert während eines Gefechts und beeinflussen direkt die erhaltenen Credits sowie Erfahrungspunkte. Ziel der Anpassungen ist es, den Fortschritt für die meisten Fahrzeuge zu beschleunigen und die Progression über das gesamte Fahrzeugaufgebot hinweg einheitlicher zu gestalten.

Zudem soll die Entwicklung des HSTV-L besser an die ursprünglich geplante Geschwindigkeit angepasst werden, nachdem Spieler bei diesem Fahrzeug schneller als erwartet Fortschritte erzielen konnten. Gleichzeitig werden Unterschiede bei den XP-Belohnungen zwischen den verschiedenen Spielmodi reduziert.

Für zahlreiche Aktionen wurden die vergebenen Role Points deutlich erhöht. Dazu zählen unter anderem Fähigkeits-Schaden, das Stören von Gegnern, Langstreckenschaden, Schadensblockierung sowie verschiedene Unterstützungsaktionen. Einige Werte wurden dagegen entfernt oder neu ausbalanciert.

Darüber hinaus behebt Update 1.0.1 mehrere gemeldete Probleme. Dazu gehören Fehler bei täglichen Fahrzeug-Missionen, Battle-Pass-Anzeigen, Login-Probleme nach Verbindungsabbrüchen, fehlerhafte HUD-Anzeigen bestimmter Fähigkeiten sowie Stabilitätsverbesserungen auf PlayStation 5.

Auf Wunsch der Community wurde außerdem das an World of Tanks: Modern Armor angelehnte Controller-Layout überarbeitet, um die Steuerung intuitiver zu gestalten.

Die Entwickler betonen, dass sie das Feedback der Spieler weiterhin beobachten und weitere Anpassungen für zukünftige Updates geplant sind.