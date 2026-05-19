World of Tanks: HEAT: Wargaming kündigt neuen kostenlosen Panzer-Shooter für Ende Mai an

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Image: Wargaming.net

Wargaming erweitert das World-of-Tanks-Universum um einen neuen taktischen Shooter mit schnellerem Gameplay und Crossplay-Unterstützung.

Mit World of Tanks: HEAT bringt Wargaming am 26. Mai 2026 einen neuen eigenständigen Free-to-Play-Fahrzeug-Shooter auf den Markt.

Der Titel spielt in einer alternativen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg und setzt auf schnellere, dynamischere Panzergefechte mit starkem Fokus auf Teamplay und taktische Kämpfe.

Veröffentlicht wird das Spiel für PC, Steam Deck, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S. Zusätzlich unterstützt der Shooter vollständiges Crossplay und plattformübergreifenden Fortschritt.

Technisch basiert das Spiel auf einer komplett neuen Engine von Wargaming, die moderne Grafik, zerstörbare Umgebungen und ein flüssiges Gameplay auf unterschiedlichster Hardware ermöglichen soll.

Zum Start stehen acht Agenten mit verschiedenen Rollen wie Defender, Assault und Marksman zur Verfügung. Jeder Charakter besitzt eigene Fahrzeuge mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Spielstilen. Insgesamt warten zum Launch fünfzehn anpassbare Fahrzeuge, acht Karten und vier PvP-Modi auf die Spieler.

Zu den verfügbaren Modi gehören Hardpoint, Control, Kill Confirmed und Conquest.

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5 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 86330 XP Untouchable Star 3 | 19.05.2026 - 19:02 Uhr

    Werde ich als alter Panzergeneral mal ausprobieren. Ob es mich langfristig fesseln kann, ist eine andere Frage

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  3. Erra 23165 XP Nasenbohrer Level 2 | 19.05.2026 - 19:22 Uhr

    Bin nicht gut in solchen Spielen, nach Warthunder passe ich😅

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