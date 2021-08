World of Tanks: August Heat bringt eine heiße Geburtstagsfeier

Autor:, in / World of Tanks

World of Tanks bietet seinen Spielern einen heißen August. Anlässlich des 11. Geburtstags lohnt sich ein Ausblick auf diesen Monat im beliebten Panzerspiel!

Der Sommer wird heiß – auch in World of Tanks in diesen August. Das neueste Update, die Feierlichkeiten zum elften Jahrestag und noch viel mehr sollte kein Panzerenthusiast verpassen.

Das Hauptaugenmerk in diesem Monat stellt sicherlich das Update 1.14 dar, welches unter anderem mit einer neuen Linie von tschechoslowakischen schweren Panzern aufwarten wird.

Zwar startet sie recht spät mit Tier VII, aber bereits ab Tier VIII können die Spieler die neue Linie komplett ausreizen, da dort ein neues Feature Einzug ins Spiel halten wird: Die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Kanonen! Während entweder eine klassische zylindrische Version zur Wahl steht, lockt andererseits ein Zwei-Schuss-Autolader auf die Spieler.

Beide Ausstattungen stehen sich in puncto Kaliber, Alpha-Schaden oder Höhenrichtwinkel aufgrund gleicher Werte in nichts nach, sodass die Wahl eher auf Basis der persönlichen Vorlieben getroffen werden kann.

Zusätzlich zu den schweren Panzern wird eine neue Karte Einzug in die Zufallsgefechte des Spieles halten – Sicherer Hafen. Sie ist eine 1000×1000 Meter große Sommerkarte, die in den 1960er Jahren im damaligen Japan angesiedelt ist, auf der ein entmilitarisierter ziviler Hafen in ein pittoreskes Fischerdorf eingebettet ist.

Der passende Soundtrack kommt von keinem geringeren als dem bekannten Komponisten Akira Yamaoka, der sich zu einer Zusammenarbeit mit dem World of Tanks Audio-Team hat hinreißen lassen.

Eine brandneue Funktion feiert seine Premiere im Spiel mit der Feldaufrüstung, die bis dato nur in den gewerteten Gefechten verfügbar war. Sie erlaubt es an Lieblingsfahrzeugen der Stufen VI–X eine von 15 verschiedenen Feinabstimmung vorzunehmen, um deren Stärken auszubauen und sie besser an die persönliche Spielweise anzupassen.

Aufgrund des 11. Geburtstages von World of Tanks kommen Spieler in den Genuss vielfältiger Belohnungen und toller Geschenke. Zwar halten sich die Entwickler noch bedeckt, aber als Zeichen der Dankbarkeit an mehr als 160 Millionen Spieler weltweit wird es eine festliche Garage und aufregende Geschenke geben, um diesen Meilenstein zusammen feiern zu können.

Zu guter Letzt wird es im August noch einen frischen Übungsmodus geben – die Geländekunde. Dieser neue Spielmodus fordert die Navigationsfähigkeiten der virtuellen Panzerkommandanten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden auf unterschiedlichen Karten und ergänzt die Rückkehr des von Spielern geliebten epischen Modus Frontlinie.