World of Tanks Modern Armor: Bringt Far Cry – mit Pagan Min, Jason Brody und einem neuen Tier-IX-Panzer

World of Tanks holt Far Cry-Charaktere ins Spiel und bringt neuen Dschungel-Panzer als Event-Belohnung.

World of Tanks und Ubisoft gehen eine besondere Zusammenarbeit ein: Das Battle Pass Special: Far Cry bringt ab dem 16. Juli Inhalte aus dem beliebten Open-World-Universum ins Panzerspiel. Das zeitlich begrenzte Event läuft bis zum 27. Juli und bietet neue Charaktere, Anpassungen sowie einen exklusiven Panzer.

Im Mittelpunkt des Events steht der neue M-VII-Y, ein amerikanischer schwerer Panzer der Stufe IX. Das Fahrzeug kann über den Kapitel-Fortschritt des Battle Pass freigeschaltet werden und erhält mit dem 3D-Stil „Twisting Paths“ ein spezielles Dschungel-Design. Palmblätter am Turm und eine von Citras Messer inspirierte Kanone greifen dabei die Atmosphäre des Far Cry-Universums auf.

Zusätzlich betreten bekannte Figuren aus der Reihe das Schlachtfeld. Insgesamt fünf Far Cry-Charaktere mit eigenen Sprachausgaben stehen als Belohnungen oder Inhalte bereit:

Jack Carver – ehemaliger Marineoffizier und Hauptfigur aus dem ersten Far Cry

Dr. George Krieger – brillanter, aber gefallener Genetiker

Jason Brody – Überlebender aus Far Cry 3

Citra Talugmai – Anführerin der Rakyat

Pagan Min – selbsternannter König von Kyrat aus Far Cry 4

Durch den Kapitel-Fortschritt können Spieler verschiedene FARCRY-inspirierte Belohnungen freischalten. Dazu gehören unter anderem mehrere thematische 2D-Stile:

„Trouble in Paradise“ – eine Hommage an das ursprüngliche Far Cry inklusive Jacks ikonischem roten Hawaiihemd

„Tatau“ – inspiriert von den Stammeszeichen der Rakyat

„Jungle Fever“ – angelehnt an die visuelle Identität von Far Cry 3 und Citras Messer

Wer das Event vollständig erleben möchte, kann zusätzlich thematische Bundles erwerben und spezielle Kampfmissionen abschließen, um weitere Far Cry-Belohnungen freizuschalten.

Mit dem Battle Pass Special bringt World of Tanks eine der bekanntesten Ubisoft-Marken in seine Schlachten und verbindet Panzer-Gameplay mit der tropischen Atmosphäre des Far Cry-Universums.