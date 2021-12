World of Tanks: British Cold War Update veröffentlicht

Autor:, in / World of Tanks

World of Tanks: Modern Armor startet die Saison “British Invasion” und bringt große Updates und Feiertags-Events.

Macht euch bereit für einen Salut an das britische Königreich in der neuesten Saison von World of Tanks Modern Armor: BRITISH INVASION!

Die Saison ist vollgepackt mit neuen Belohnungen, neuen Herausforderungen, neuen britischen Kommandanten und natürlich neuen Panzern zu Ehren Ihrer Majestät. Die großartigsten britischen Panzer sind für den Modus „Kalter Krieg“ verfügbar und ab heute können sich die Konsolenspieler direkt ins Getümmel stürzen!

Season Pass: Während die Kommandanten die 100 Level mit neuen Inhalten freischalten, können sie von vielen besonderen Belohnungen profitieren: Kostenlose Panzer – wie dem A43 Black Prince prototype mit hoher Durchschlagskraft oder dem mobilen T95E3 – stehen zur Verfügung, ebenso wie der Standard-Kommandant George Hughes und der A43 Black Prince-Skin. Schlüsselkarten, Gold, Silber, Verbrauchsmaterialien und Boost Ops sind weitere kostenlose Belohnungen!

Wer den Season Pass besitzt, kann noch mehr Belohnungen bei jeder Stufe und die exklusiven Panzer Super Hellcat mit sehr hoher Geschwindigkeit oder den mächtigen FV4211 freischalten.

Und für diejenigen, die das Spielerlebnis auf die ultimative Stufe heben wollen, ist der Ultimate Season Pass mit einem großen Feiertagsrabatt erhältlich und schaltet sofort den starken und schnellen RDF/LT-Panzer und den Premium-Kommandanten Jon „Frosty“ May frei. Während es generell alle Belohnungen des Standard-Season-Pass für die Besitzer des Ultimate-Season-Pass gibt, erhalten die Besitzer zusätzlich einen Skip für die ersten 25 Level. Eine komplette Liste der Belohnungen findet ihr hier.

Neue Karten, Mercenary-Verträge und mehr: Mit der neuen Saison kommen auch wichtige Updates! Es gibt vier komplett überarbeitete Karten: Erlenberg und Lakeville sind exklusiv für den WWII-Modus, während Thiepval-Grat und Raseiniai sowohl für den WWII-Modus als auch für den Kalter Krieg-Modus verfügbar sind.

Die Spieler können die Sounds und den Anblick von mächtigen Kanonen erleben, während Fliegerstaffeln über die spannungsgeladenen Karten düsen. Auf Wunsch der Spieler feiern die Verträge ein Comeback in dieser Saison. Das bedeutet, dass die berüchtigten Söldnerpanzer zurückkehren, angefangen mit dem äußerst beliebten mittleren Panzer der Stufe X, Chisel! Zusätzlich zu all diesen Updates werden die Spieler auch eine neue Garage und eine neue Benutzeroberfläche vorfinden.

Feiertags-Events, kostenloses Geschenke-Bundle: Aber das ist noch längst nicht alles. Der Spielzeugpanzer-Modus ist zurück und bringt das Event „Stocking Stuffer“ mit, bei dem die Spieler verschiedene Belohnungen wie Booster, massig Erfahrungspunkte und Silber einheimsen können. Die „12 Days of Tankmas“ starten ebenfalls und bieten jeden Tag Silber, Gutscheine, Kits und Schlüsselkarten.

Neue, festliche Kommandanten wie Krampus oder Tactical Santa sind neu von der Partie und die „Santa Needs New Tracks“-Herausforderung lässt die Spieler Booster, den Schlitten-T28-Concept-Skin und den T28-Panzer selbst freischalten. Die Kommandanten können sich zusätzlich den kostenlosen Feiertagsgeschenk-DLC sichern, für den sie mit dem BT-5-Panzer, einer Tanksmas-Schlüsselkarte und drei Tagen Premium-Spielzeit belohnt werden. Und um die ganze Festtagsfreude zu vollenden, gibt es einen massiven Tanksmas-Blowout-Sale, bei dem die Spieler große Rabatte auf Premium-Panzer, Tarnungen, Cosmetics, Premium-Spielzeit und viel mehr erwarten dürfen.

„Mit dem Start der Britischen Invasion, den jährlichen Feiertags-Events und der vielfach angefragten Rückkehr der Mercenary-Verträge, freuen wir uns sehr, den Spielern eine große Auswahl an neuen Inhalten anzubieten, um sie gut ins neue Jahr zu bringen. Im nächsten Jahr werden wir sogar noch mehr neue Inhalte und Updates für unsere Spieler bereithalten“, so TJ Wagner, Creative Director für World of Tanks: Modern Armor.

Die neue Saison der „British Invasion“ ist ab sofort für PlayStation 4 & 5 und Xbox One, Xbox Series X/S erhältlich und läuft bis zum 8. Februar 2022.