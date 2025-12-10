World of Tanks Modern Armor: Das bislang größte Weihnachts-Event – Winterfest 2025

World of Tanks Modern Armor lädt Spieler auf PlayStation und Xbox ein, am Winterfest 2025 teilzunehmen, dem größten Event des Jahres.

Es findet vom 9. Dezember 2025 bis zum 5. Januar 2026 statt und erweitert das Winteruniversum des Spiels um eine ganze Reihe von Aktivitäten, darunter tägliche Geschenke aus dem Adventskalender 2025, spezielle Angebote im Shop, zwei thematische Event-Modi, saisonale Belohnungen und vieles mehr.

Die Feierlichkeiten beginnen mit der Rückkehr des beliebten Spielzeugpanzer-Modus, in dem zwei Teams mit jeweils zehn Spielern unter dem Weihnachtsbaum in rasanten Matches mit Respawns gegeneinander antreten.

Jeder Spielzeugpanzer verfügt über eigene Waffen, darunter der neue Plow Master-Panzer, der mit einer Planierraupe ausgestattet und zum Rammen konzipiert ist. Jedes Team profitiert außerdem von einem neuen Verbündeten: einem riesigen Spielzeugroboter, der verheerende Unterstützungsangriffe ausführt – und bei seiner Zerstörung Schneebälle fallen lässt, die spezielle Währung des Winterfestes.

Auf vielfachen Wunsch wurde der Spielzeugpanzer-Modus auf zwei Wochen verlängert, sodass die Spieler doppelt so viel Zeit haben, diese kleinen, aber mächtigen Fahrzeuge zu steuern.

Am 23. Dezember geht es weiter mit „The Ice Queen’s Blade“, einem neuen kooperativen PvE-Modus. Nach dem Kampf im letzten Jahr hat der Weihnachtsmann die Eiskönigin gefangen genommen, doch ihr ist es gelungen, Krampus zu beschwören, einen durch Portale reisenden Schergen. Die Spieler verbünden sich mit einem neuen Charakter, Jack Frost, um Krampus aufzuhalten, bevor der ewige Winter die ihnen vertrauten Karten in seinen Bann zieht.

Teams aus zehn Spielern nutzen die von Krampus geschaffenen Portale, um von Schlachtfeld zu Schlachtfeld zu reisen, Schergen zu besiegen, Splitter zu sammeln und schließlich Krampus im Frostbite Castle zu konfrontieren.

Neben den exklusiven Event-Modi bietet das Winterfest den Spielern eine Fülle neuer Inhalte, darunter vier einzigartige Premium-Panzer mit thematischen Designs:

Frostwarden – ein schneller und eleganter mittlerer Panzer der Stufe X, entworfen von Jack Frost;

Dual Battery – ein mittlerer Panzer mit zwei Kanonen, inspiriert vom neuen Kommandanten Ro-Burt und gebaut für vielseitige Kampfeinsätze;

Moldmaster Mk. 1 – ein von Spielzeug inspirierter Panzerjäger mit mehreren Türmen und ausgezeichneter Anpassungsfähigkeit;

Winter Warrior – ein robuster mittlerer Panzer mit starker ERA-Panzerung, die dem Beschuss durch Autokanonen und ATGM widersteht.

Außerdem kommen die neuen 3D-Kommandanten Jack Frost, Pfc. PVC, Melty Melvin und Ro-Burt hinzu. Eine Ultimate-Version von Jack Frost mit allen freigeschalteten Fertigkeitsplätzen wird exklusiv in Jack Frost-Kriegskisten erhältlich sein, und der bei den Spielern beliebte 3D-Kommandant Krampus wird zum ersten Mal mit einer neuen, maßgeschneiderten Sprachausgabe zu hören sein.

Während des gesamten Winterfest-Events können Spieler Schneebälle verdienen – eine exklusive, zeitlich begrenzte virtuelle Währung –, die für Premium-Panzer, 3D-Kommandanten, Kosmetikartikel, Feiertags-Skins und andere Gegenstände ausgegeben werden kann.

Mit all dem und noch viel mehr bietet das Winterfest 2025 das bisher umfangreichste saisonale Erlebnis in World of Tanks Modern Armor und vereint Folklore, Humor, Kampf und Überraschungen in einem riesigen Fest.