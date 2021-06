World of Tanks: G.I. Joe vs Cobra im kostenlosen Action-MMO

Autor:, in / World of Tanks

G.I. Joe vs Cobra ist in World of Tanks Modern Armor verfügbar. Hier gibt es weitere Informationen zum Crossover.

Wargaming heißt die Helden und Schurken des G.I. Joe-Universums im kostenlosen Action-MMO World of Tanks Modern Armor auf Konsolen willkommen. Die neuen Inhalte stehen ab sofort allen Spielern auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series S|X als kostenloser Download zur Verfügung.

In World of Tanks Modern Armor: G.I. Joe schalten die Spieler in 100 herausfordernden Stufen zahlreiche einzigartige Belohnungen frei. Aufseiten der heldenhaften G.I. Joe Mission Force oder Schurken von Cobra warten Spielwährung, Verbrauchsmaterialien, ein Cobra 2D Premium Commander, der T-54 First Prototype und die „Cobra B.O.A.“ Skin auf fleißige Spieler.

Spieler, die das kostenpflichtige Upgrade des Season Pass erwerben, können noch mehr Herausforderungen und Belohnungen freischalten, wie z.B. den 2D- sowie 3D-Duke-Commander und den ikonischen G.I. JOE MOBAT-Panzer. Darüber hinaus erhalten Ultimate Season Pass Besitzer, den begehrten Cobra H.I.S.S.-Panzer und einen Cobra 3D-Commander.