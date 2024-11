World of Tanks: Modern Armor: Jason Statham ist Botschafter der Holiday Ops 2025

Macht euch bereit für die Feiertage! Wargaming, der preisgekrönte Entwickler und Publisher, gibt bekannt, dass der weltweit bekannte Actionstar Jason Statham der diesjährige Botschafter für das World of Tanks Holiday Ops 2025-Event ist.

Statham, der für seine kultigen Rollen in Blockbuster-Filmen wie The Meg, The Transporter, der Fast & Furious-Franchise und vielen mehr bekannt ist, wird seine raue Persönlichkeit und seine scharfen Einzeiler in das mit Spannung erwartete World of Tanks-Event einbringen und für gute Laune und ganz besondere Geschenke für Panzerfahrer rund um den Globus sorgen.

Das jährliche Holiday Ops 2025-Event beginnt am 6. Dezember und endet am 13. Januar 2025. Dieses Jahr verspricht ein Holiday Ops-Erlebnis wie nie zuvor, mit der neu gestalteten und beliebten festlichen Garage, in der die Spieler spezielle Aufgaben und Kampfmissionen erhalten, um Belohnungen von Jason Statham persönlich zu verdienen.

Der neue Live-Action-Trailer beginnt damit, dass der Weihnachtsmann von einer Bande von Bösewichten umzingelt ist, aber die Dinge nehmen eine plötzliche Wendung, als er während der Kampfszene versehentlich einen Schlag ins Gesicht bekommt.

Hier kommt sein Stunt-Double ins Spiel: Filmstar Jason Statham. Doch das Projekt hat nicht die Schlagkraft, für die er berühmt ist, also übernimmt Statham die volle Kontrolle. Er übernimmt das Kommando am Set und verwandelt einen durchschnittlichen Weihnachtsfilm in ein Epos mit Vollgas!

„Ich habe in meiner Karriere schon fast jede Art von Fahrzeug gefahren, aber in einem Panzer herumzudüsen ist das Aufregendste“, sagt Jason Statham. „Deshalb habe ich mich mit Wargaming zusammengetan, um World of Tanks‘ neuester Holiday Ops Ambassador zu sein, und ich bin mehr als bereit für diese Herausforderung. Es ist eine großartige Gelegenheit, Spielern auf der ganzen Welt festlichen Spaß und atemberaubende Action zu bieten.“

Das Weihnachts-Event beginnt am 6. Dezember 2024 und läuft bis zum 13. Januar 2025, so dass die Panzerfahrer über einen ganzen Monat lang die Möglichkeit haben, eine Vielzahl von Belohnungen und Überraschungen zu verdienen.