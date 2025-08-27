World of Tanks Modern Armor: KISS entfacht ein Feuerwerk beim Metal Fest

KISS entfacht ein Feuerwerk beim Metal Fest in World of Tanks Modern Armor. Werdet Teil der KISS Army für neue Panzer, legendäre Musik und einen brandneuen Event-Modus!

Das Metal Fest kehrt zurück zu World of Tanks Modern Armor. Und dieses Jahr richten sich die Scheinwerfer auf die ultimativen Rockikonen KISS!

Die wegweisenden Künstler bringen ihren unverwechselbaren Rocksound und ihren rebellischen Spirit zum dritten jährlichen Metal Fest des Titels, das am 26. August beginnt und bis zum 15. September dauert.

Das Musik-Event im Spiel bietet ein elektrisierendes Erlebnis rund um das Thema KISS.

Die Spieler können sich zwei spannenden Herausforderungen mit exklusiven, von KISS inspirierten Belohnungen stellen, einen brandneuen PvE-Modus auf einer speziell entworfenen Karte ausprobieren, tägliche Geschenke erhalten und vieles mehr.

Dieses Jahr bringt das Metal Fest vier einzigartige Premium-Panzer, die jeweils von einem der KISS-Charaktere inspiriert sind: The Demon, The Starchild, The Spaceman und The Catman.

Diese Maschinen bringen die pure Energie von KISS auf das Schlachtfeld. The Demon schwingt einen höllischen Flammenwerfer, The Starchild verursacht mit einem Drei-Schuss-Autoloader rasant Schaden, The Spaceman rast mit Raketenantrieb über das Schlachtfeld und The Catman zerfetzt seine Gegner mit blitzschneller Geschwindigkeit.

Als Zugabe spielt jeder KISS-Premium-Panzer „Rock and Roll All Nite“, wenn Spieler ihn in der Garage auswählen.

„Das Metal Fest in World of Tanks Modern Armor ist pures Rock ’n’ Roll-Chaos“, sagte Gene Simmons, Gründungsmitglied von KISS. „Wir bringen Feuer, Power und pures Adrenalin. Wenn KISS auftaucht, weiß man, dass es episch wird.“

Das KISS-Erlebnis geht mit Vollgas weit über die Panzer hinaus. Alle vier KISS-Charaktere werden als vollständig animierte 3D-Heldenkommandanten mit individueller Sprachausgabe zum Leben erweckt.

Gene Simmons verkörpert The Demon, während Paul Stanley The Starchild aufleben lässt. Die Spieler können auch ihre Lieblingspanzer und anpassbare Garagen mit 2D-Standardkommandanten ausstatten, die die Bandmitglieder verkörpern, was die Energie bei jedem Match noch weiter steigert.

Wie Andy Dorizas, Art Director für World of Tanks Modern Armor, erklärt: „Alle Designs für die Kommandanten waren eine Gemeinschaftsarbeit mit vielen Einflüssen von KISS. Es war meine Idee, The Demon Flügel zu geben – etwas Übertriebenes, das Genes Persönlichkeit einfängt und gleichzeitig auf seinen ikonischen Stil anspielt. KISS hat uns dazu motiviert, die fantastischen Elemente jedes Charakters voll auszuschöpfen. Das ist KISS neu interpretiert für Kommandanten von Panzern, jeder mit einem Look, den es so noch nie gegeben hat.“

Zum ersten Mal in seiner dreijährigen Geschichte führt das Metal Fest einen brandneuen „Rush the Stage“-Modus auf einer speziell für dieses Event entworfenen Karte ein. Der Modus läuft zwei Wochen lang, wobei die Spieler in der ersten Woche mit Panzern aus dem Zweiten Weltkrieg und in der zweiten Woche mit Panzern aus dem Kalten Krieg in die Schlacht ziehen.

Das Ziel ist es, drei Stützpunkte zu erobern und feindliche Panzer zu zerstören, um Punkte zu sammeln – das erste Team, das 1.000 Punkte erreicht, gewinnt und erhält tolle Preise! Für diejenigen, die lieber solo spielen, wird es eine spezielle persönliche Herausforderung geben, bei der es eine Vielzahl exklusiver KISS-Belohnungen und Rabatte zu gewinnen gibt.

Spieler können außerdem die 14-tägige Rock ‚n‘ Rewards-Kampagne genießen und sich täglich einloggen, um ein kostenloses Geschenk von KISS zu erhalten.

Mehr Informationen zum Event gibt es auf der offiziellen Webseite.