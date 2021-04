World of Tanks: Modern Armor veröffentlicht

Autor:, in / World of Tanks

World of Tanks: Modern Armor ist ab sofort erhältlich. Mit dabei Neue Karten, neue Fahrzeuge, Spezialfähigkeiten, Co-op-Modus und mehr.

Wargaming veröffentlicht World of Tanks: Modern Armor, die bislang umfangreichste Erweiterung für die Konsolenversion von World of Tanks. Modern Armor steht ab sofort allen Spieler*innen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series S|X als kostenloser Download zur Verfügung.

World of Tanks: Modern Armor erweitert das Konsolenspiel um eine vollkommen neue Epoche: das Zeitalter des Kalten Krieges. Neben brandneuen und modernen Kampffahrzeugen freuen sich die Spieler*innen über größere Karten, neue 3D-Kommandanten mit speziellen Eigenschaften, ein neues Sichtsystem, einen neuen kooperativen Spielmodus und vieles mehr.

Um den schnellen und wendigen Kampffahrzeugen der neuen Epoche gerecht zu werden, wurden für World of Tanks: Modern Armor vier vollkommen neue Karten entworfen. Diese sind nicht nur größer als alle bisher bekannten Karten, sondern bieten zahlreiche taktische Möglichkeiten. Dies ist notwendig, da mit World of Tanks: Modern Armor ein neues Sichtsystem eingeführt wird, welches alle Fahrzeuge jederzeit darstellt, sodass sie nicht erst nach Aufklärung „aus dem Nichts“ auftauchen. Das neue Sichtsystem ist exklusiv für World of Tanks: Modern Armor verfügbar.

Kampffahrzeuge, die von einem Gegner erfasst worden sind, müssen schnell eine Deckung suchen oder eine Nebelwand einsetzen. Die Nebelwand ist eines der neuen Verbrauchsmaterialien, mit denen die Spieler*innen in die Modern-Armor-Gefechte ziehen werden.

Obwohl die actionreichen 15-gegen-15-Matches das Herzstück von World of Tanks: Modern Armor darstellen, können Spieler*innen ab sofort auch gemeinsam die künstliche Intelligenz herausfordern. Das computergesteuerte Team spiegelt die Fahrzeug-Zusammenstellung der menschlichen Spieler*innen und passt den dynamischen Schwierigkeitsgrad an Erfahrung und Fortschritt der Technologiebäume an.

World of Tanks: Modern Armor ist ab sofort als kostenloses Update verfügbar und wird automatisch heruntergeladen. Hier gibt es noch die Patch-Notes.