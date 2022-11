World of Tanks: Schwarzenegger und Jovovich in Feiertags-Ops-Kampagne

Autor:, in / World of Tanks

Im Dezember werden die Hollywood-Stars Arnold Schwarzenegger und Milla Jovovich die Spieler in der World of Tanks Feiertags-Ops-Kampagne begleiten.

Zum ersten Mal in der Geschichte werden Arnold Schwarzenegger und Milla Jovovich gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen sein! Noch in diesem Dezember werden die Hollywood-Stars die Spieler in Feiertags-Ops in World of Tanks auf PC, Handy und Konsole begleiten. Die Weihnachtszeit wird heiß in World of Tanks PC, World of Tanks Blitz und World of Tanks Modern Armor!

Im Feiertags-Ops-Trailer unternehmen Arnie und Milla die bisher wichtigste Mission – sie müssen die Feiertage für Arthur und seinen Sohn Mikey retten. Die Spieler begleiten sie in World of Tanks im magischen Weihnachts-Express-Zug, der sie ins Herz des Weihnachtsdorfes bringt.

Den Trailer dazu gibt es in einer deutschen und einer englischen Version am Ende der Meldung.

„Ich habe die Heldin in Videospiel-Filmen gespielt, aber dies ist das erste Mal, dass ich selbst in ein echtes Spiel versetzt werde, und ich bin bereit für Action!“, so Milla Jovovich, Feiertags-Ops-Botschafterin und Action-Star. „Eine weitere Premiere für mich ist, dass ich mit dem legendären Arnold Schwarzenegger zusammenspiele. Mit ihm an meiner Seite werden wir die Spieler in ein magisches Weihnachtsdorf führen und den Spielern in World of Tanks besondere Geschenke überreichen.“ „Letztes Jahr hatte ich eine unglaubliche Erfahrung mit World of Tanks, und als ich gefragt wurde, ob ich nochmal mitmachen würde, habe ich sofort geantwortet: ‚Ich komme wieder‘. Ich wusste, dass das diesjährige Event wirklich etwas Besonderes sein würde – und ich hatte Recht. Ich fühle mich geehrt, an der Seite der großartigen Milla Jovovich zu spielen, und wir zum ersten Mal zusammenarbeiten konnten. Die Feiertags-Ops-Belohnungen und -Herausforderungen sind dieses Mal noch besser, und ich kann zwei meiner Lieblingsdinge miteinander verbinden: die Feiertage und Panzer“, fügt Arnold Schwarzenegger, Feiertags-Ops-Botschafter, Actionstar und Panzerbesitzer, hinzu.

Panzerspieler werden dem Blockbuster-Duo zuerst in der Garage begegnen, wo sie ihnen Herausforderungen und Missionen zuweisen werden. Wenn die Spieler diese Aufgaben bewältigen, erhalten sie von Arnie und Milla individuell gestaltete Gegenstände wie Panzer-Skins, thematische Embleme, Aufschriften, Dekore und Kommandanten. Die Sprachausgaben von Milla und Arnold werden in World of Tanks für PC und Konsole zu hören sein.

Christopher Chung, World of Tanks Franchise Director, sagte, es sei eine Ehre, dass Arnold und Milla zum ersten Mal in der Geschichte bei World of Tanks gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen sind.

„Wie viele unserer Millionen von Spielern auf der ganzen Welt habe ich über Jahrzehnte hinweg Filme mit Arnie und Milla in den Hauptrollen gesehen. Es ist wirklich ein wahr gewordener Traum, mit den beiden Weltstars in unserer allerersten franchise-weiten Feiertags-Ops zusammenzuarbeiten. Es wird etwas Besonderes für unsere Spieler geben, egal auf welcher Plattform sie World of Tanks genießen“, sagt Christopher.

Die Feiertags-Events beginnen am 1. Dezember und laufen bis zum 9. Januar 2023. Jede Spielversion hat ihre eigenen Termine und Feiertagsangebote, die auf das Gameplay der jeweiligen Plattform zugeschnitten sind.

World of Tanks PC

1. Dezember 2022 – 9. Januar 2023

Panzerfahrer müssen eine Reihe von Missionen und Quests bestehen, um exklusive Arnie- und Milla-Anpassungen zu erhalten und die Chance zu haben, beide Feiertags-Ops-Actionstars als Panzerkommandanten zu erhalten! Feiertags-Ops 2023 wird eine spezielle Event-Währung namens Ressourcen bieten. Und alle festlichen Aktivitäten werden auf dem Sammeln und Investieren dieser Ressourcen basieren.

World of Tanks Modern Armor

13. Dezember 2022 – 2. Januar 2023

Spieler können sich in der kommenden Saison dem „Team Arnold“ oder dem „Team Milla“ anschließen und an den Feiertags-Ops-Events teilnehmen. Sie können Belohnungen verdienen, indem sie Punkte sammeln, um Feiertags-Ops-Anpassungen und Inhalte einzulösen.

World of Tanks Blitz

17. Dezember 2022 – 27. Dezember 2022

In World of Tanks Blitz steht ein voller Kalender mit Feiertags-Ops-Aktivitäten zur Verfügung. Wer sich ins Spiel einloggt, erhält automatisch ein Geschenk: Arnold- und Milla-Avatare und In-Game-Boni. Zusätzlich können Gefechte gewonnen werden, um Arnold- und Milla-Belohnungen wie Tarnungen, Sammelgegenstände und das Beste von allem zu erhalten – ein Profil von Arnold.

Trailer Deutsch

Trailer Englisch