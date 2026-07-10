World of Tanks Modern Armor: Startet im Xbox Game Pass durch – diese Belohnungen warten auf Spieler

Xbox Game Pass Mitglieder bekommen in World of Tanks Modern Armor ein Jahr lang exklusive Extras.

World of Tanks Modern Armor ist ab sofort Teil einer neuen Xbox Game Pass Aktion, bei der Mitglieder jeden Monat exklusive Belohnungen erhalten können. Das erste Bonuspaket steht seit dem 7. Juli auf Xbox bereit und bietet zusätzliche Inhalte für ein ganzes Jahr.

Mit der Aktion erhalten Xbox Game Pass Mitglieder regelmäßig neue Pakete mit wertvollen Extras. Dazu gehören unter anderem Booster, Premium-Spielzeit, leistungsstarke Premium-Panzer und einzigartige 3D-Kommandanten.

Die monatlichen Belohnungen sollen Spielern dabei helfen, ihre Sammlung auszubauen und auf dem Schlachtfeld zusätzliche Vorteile zu erhalten. Das erste Xbox Game Pass exklusive Bundle ist seit dem 7. Juli verfügbar.

World of Tanks Modern Armor kombiniert moderne und historische Panzergefechte und lässt Spieler mit einer Vielzahl verschiedener Fahrzeuge in taktischen Schlachten gegeneinander antreten.

Xbox Game Pass Mitglieder können ihre monatlichen Belohnungen einlösen und ihre Ausrüstung über die kommenden zwölf Monate erweitern.