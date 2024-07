World of Tanks: Modern Armor: Wargaming entfesselt das Metal Fest

Wargaming entfesselt das Metal Fest in World of Tanks Modern Armor – Rob Zombie und Motörhead sind die Headliner!

Macht euch auf das ultimative Metal-Erlebnis gefasst, denn Wargaming ist mit dem größten und lautesten Musik-Event des Jahres zurück: Metal Fest. Diesen Sommer bringt World of Tanks Modern Armor eine kräftige Dosis Hard-Rock, die euch umhauen wird!

Das Warten hat ein Ende, denn das Metal Fest kündigt seine Headliner an: die legendären Motörhead mit Lemmy Kilmister, dem „Ace of Spades“ höchstpersönlich, und Horror-Rock-Ikone Rob Zombie.

Beide Musikgiganten bringen ihren einzigartigen Sound und Stil in die adrenalingeladenen Panzer-gegen-Panzer-Gefechte von World of Tanks Modern Armor. Das vent beginnt am 30. Juli und läuft bis zum 20. August und verspricht den Spielern drei Wochen lang intensive Action.

„Die moderne Technologie hat es uns ermöglicht, Lemmy vollständig in das Spiel zu integrieren – das passt sehr gut, da dies genau die Art von Spiel ist, die er gespielt und genossen hat“, so Motörhead. „Motörhead hat uns bei der Entwicklung der Stimmen von Warpig und Lemmy unterstützt. Bei Lemmy war es offensichtlich, dass ein Sound-Imitat ein wichtiges Maß an Authentizität vermissen lassen würde“, erklärt Brendan Blewett, Audio Director von World of Tanks Modern Armor. „Also haben wir mit der Band zusammengearbeitet, um eine KI-Emulation von Lemmys Stimme zu erstellen, die auf originalen Stimmsamples aus seinen privaten, unveröffentlichten Archiven basiert, darunter Interviews und Rohaufnahmen aus dem Studio.“

Motörhead-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Ein brandneuer Panzer, der von der Hymne „Ace of Spades“ inspiriert wurde, ist bereit für die Action; außerdem können die Spieler einen Skin für den FV107 Scimitar-Panzer erhalten, der dem Song „Bomber“ zu Ehren kommt.

Diese Metal-Bestien werden von zwei voll vertonten 3D-Kommandanten befehligt: Lemmy selbst und Motörheads Maskottchen, Warpig. Zusätzlich stehen 2D- Kommandanten der Motörhead-Bandmitglieder zur Verfügung, zusammen mit einer Sammlung von wirklich coolen kosmetischen Gegenständen und Goodies.

Der Maestro des musikalisch Makabren, der Sultan des Schock-Rock, Rob Zombie, ist ebenfalls mit von der Partie. Panzerfahrer werden das Schlachtfeld mit Rob-Zombie-Inhalten dominieren, darunter ein neuer Panzer und ein Skin für die M53/M55, natürlich basierend auf seinen beiden berühmtesten Hits „Dragula“ und „Superbeast“.

Rob Zombie selbst wird als 3D-Kommandant verfügbar sein, zusammen mit einigen exklusiven kosmetischen Gegenständen, um den Panzer noch unheimlicher zu machen.

Und für alle Headbanger, die letztes Jahr mitgerockt haben, sind die Titanen des Metal Fest im August wieder da! Die Lieblingsbands der Tanker wie Iron Maiden, Megadeth und Sabaton werden für eine begrenzte Zeit ein Comeback feiern.

Also, macht euch bereit, das Schlachtfeld zu rocken wie nie zuvor. Dieses Jahr wird das Metal Fest in World of Tanks Modern Armor eine Party für die Ewigkeit werden.