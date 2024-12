World of Tanks: Modern Armor: Weihnachtsfeier startet am 10. Dezember

World of Tanks Modern Armor’s größte Weihnachtsfeier startet am 10. Dezember! Das Winterfest bringt neue themenbezogene Inhalte, Spielmodi und mehr.

Diesen Monat bringt Wargaming die festliche Stimmung in World of Tanks Modern Armor und startet die größte Winterfeier aller Zeiten: das Winterfest, das am 10. Dezember beginnt!

Das Winterfest ist ein vierwöchiges Spektakel, das den Spielern den ganzen Dezember über neue Leckerbissen bietet, darunter einen spannenden neuen zweiteiligen PVE-Spielmodus, einen neuen Event-Hub im Spiel und eine Vielzahl neuer winterlicher Charaktere und Inhalte, die mit der speziellen Schneeball-Währung des Winterfests erworben werden können.

Das Winterfest beinhaltet:

– Spezielevent-Gefechte: In einem zweiteiligen PVE-Event müssen die Spieler mit ihren Lieblingsspielzeugpanzern gegen die brandneue Schurkin von World of Tanks Modern Armor, die Eiskönigin, antreten. Es ist eine einmalige Chance, sich mit dem Weihnachtsmann zusammenzutun und die Feiertage zu retten!

– Besondere Feiertagsinhalte: Das Winterfest bietet den Spielern eine Menge neuer Inhalte, darunter vier neue Premium-Panzer, wie den mächtigen Kampfpanzer 07 P(E) mit dem weihnachtlichen Yeti-Skin, und vier neue 3D-Befehlshaber, von Nutso! dem Nussknacker bis zur schurkischen Eiskönigin selbst (mit zwei Versionen der Eiskönigin)!

– Schneeball-Währung: Die Spieler werden in dieser Weihnachtszeit Schneebälle ausgeben! Es handelt sich dabei um eine neue, zeitlich begrenzte, Event-abhängige Währung, die die Spieler im Laufe des Monats auf unterschiedliche Weise erhalten können.

– Winterfest-Laden: Das Event findet in einem magischen Winterfest-Laden im Spiel statt, wo die Spieler ihre Schneebälle gegen exklusive Winterfest-Inhalte und -Belohnungen eintauschen und zu speziellen Event-Gefechten navigieren können.

– Feiertags-Favoriten kehren zurück: Die Wintertraditionen im Spiel, wie der Modus „Frohe Feiertage“ kehren zurück und lassen die Kommandanten mit den Spielzeugpanzern auf einer neu gestalteten Karte Abenteuer erleben. Ein Adventskalender mit einem ganzen Monat voller täglicher Geschenke ist natürlich auch wieder da und größer als je zuvor.

Das Winterfest kommt am 10. Dezember zu World of Tanks Modern Armor und läuft bis zum 6. Januar. Weitere Details gibt es hier.