World of Tanks: Zusammenarbeit mit Sabaton verkündet

Ab sofort startet die aktuelle Zusammenarbeit zwischen der gefragten schwedischen Metall-Band Sabaton und World of Tanks. Da beiden beteiligten Parteien hartes Metall nicht fremd ist, bereiten sie gemeinsam eine ganze besondere Form der Unterhaltung vor.

Passend zur Weltpremiere des neuen Musikvideos und Songs ‘Steel Commanders’ steht die Band einem massiven Event im Spiel World of Tanks vor, bei dem es erstmals einen Tier IX Premium Panzer als Belohnung für fähige Kommandanten gibt!

Neben dem packenden Musikvideo nebst einem Gastauftritt der bekannten Cellistin Tina Guo, führen die Mitglieder von Sabaton auch als Protagonisten ein neues Event im Spiel an: ´Geist des Krieges´. In einer Reihe von etlichen Herausforderungen sollten Spieler ihr Bestes geben, um eine ultimative Belohnung kostenlos zu erhalten: Den ersten Tier IX Premiumpanzer im Spiel, den schwedischen schweren Panzer Strv K, der für die Fans bereits eine Hauptrolle im aktuellen „Steel Commanders“ Musikvideo spielt und dessen Besatzungsmitglieder alle Sabaton Bandmitglieder sind.

Angeführt vom Frontmann und Panzerkomandanten Brodén, der zusätzlich einige individuelle Sprachaufnahmen für das Spiel als Easter Egg für die zahllosen Fans eingesprochen hat, steht der Strv K im exklusiven 3D Stil „Geist des Krieges“ zur Verfügung.

“Es war eine ganz besondere Zusammenarbeit bei diesem Mammutprojekt mit World of Tanks und Wargaming. Zusammen konnten wir nicht nur ein grandioses Musikvideo zu unserem neuen ‘Steel Commanders’ drehen, sondern auch den Startschuss zu einem krachenden Event im Spiel geben“, so Joakim Brodén, Sänger und Frontmann von Sabaton. “Wir sind stolz wieder ein Teil dieser Marke zu sein und fühlen uns geehrt mit dem ersten Tier IV Premiumpanzer, als ultimativer Preis beim Event dabei zu sein, mit niemandem sonst als uns als Besatzungsmitglieder!“

Die Zusammenarbeit mit den Jungs von Sabaton war wirklich großartig und wir freuen uns gemeinsam ein so spannendes Projekt in Angriff genommen zu haben”, kommentiert Max Chuvalov, Publishing Director, World of Tanks. “Unsere Spieler lieben die Musik und teilen die Leidenschaft für die historischen Fahrzeuge und Geschichte mit der Band. Wir hoffen die neue Hymne entfacht in unseren Spielern die Leidenschaft, um noch ein Quäntchen mehr für den nächsten Sieg im Spiel herauszuholen.“