World of Warcraft: Entwickler dementiert Gerüchte zur Konsolenversion

Entgegen kursierenden Gerüchten sind die tiefgreifenden Veränderungen, die mit der „Midnight“-Erweiterung für World of Warcraft erscheinen, nicht auf eine geplante Konsolenversion zurückzuführen.
Laut WoW Senior Game Director Ion Hazzikostas liegt der Fokus weiterhin klar auf der PC-Plattform.
In einem Interview mit dem Podcast „Unshackled Fury“ stellte er klar, dass die Änderungen nicht im Zusammenhang mit einem Konsolenport stehen. Das würde man nicht verheimlichen.
„Um ganz ehrlich zu sein, gibt’s keinen Grund für uns, irgendwas darüber zu verheimlichen. Wenn wir aktiv daran arbeiten würden, WoW auf Konsolen oder andere Plattformen zu bringen, würden wir sagen: ‚Wir arbeiten aktiv daran, wissen, dass wir noch viel zu tun haben, aber das ist ein Ziel, das wir erreichen wollen.‘“, so Hazzikostas.
Hazzikostas betonte, die Änderungen sollen vor allem die Zugänglichkeit verbessern. Vereinfachte Klassenfähigkeiten, klarere Endgame-Inhalte und integrierte Tools sollen den Einstieg erleichtern und Add-ons überflüssig machen.
War eigentlich klar dass es nicht für Konsolen kommt, cool gewesen wäre es aber trotzdem irgendwie
Versteh irgendwie nicht, wieso ausgerechnet WoW noch nicht für Konsolen erschienen ist. MMO auf Konsolen sind ja mittlerweile keine Seltenheit mehr.
Wow Steuerung ist 100% auf Maus und Tastatur ausgelegt.
Wirst an die Xbox anschließen können.
Mit Controller wird das nichts werden.
Bzw nur über ein stark anpasstes interface, was Komfort kosten würde.
Sollen lieber mal Warcraft 3 für Konsole bringen.
Bin sowieso mit anderen Spielen beschäftigt, ist also für mich nicht schlimm.
Ist für mich jetzt nicht schlimm.
Ich hätte zwar schon Lust drauf, aber ich hab keine Zeit für so große games. Es kommen zu viele gute singelplayer games raus. 😂
Ein Remake von Teil 3 wäre mit viel lieber.
Dann auf Xbox Next. 😎
Definitiv eines der besten Spiele aller Zeiten.
Für Xbox Next sollte die Leistung dann wirklich ausreichend sein
Meine WOW Zeit liegt schon lange hinter mir. Eine Konsoleversion wäre sicher eine Herausforderung 🤔.
Finde es Schade und es wird auch nie kommen für Konsolen deswegen muss die nächste Xbox das mit den Hyprid hinbekommen
Mit Xbox Next wird es das ganze dann schon gehen.
Was ich aber erwähnen möchte es ist schon gut möglich WoW mit Controller zu spielen ich machte das ganze ca 2022 oder 2023 in WoW Classic+ als Druid natürlich damals noch einige Addons gebraucht UI extra angepasst hat schon etwas zeit gebraucht und ungewohnt war es natürlich auch anfangs aber ich konnte mich da gut einspielen war ne hammer neue erfahrung bequem von der Couch aus zu leveln war Später sogar als Main Heal oder Tank in Dungeons & Raids unterwegs selbst PvP funktionierte bestens gegen MK spieler klingt alles jetzt für manche vielleicht unglaubwürdig aber das war meine erfahrung wenn man sich ernsthaft damit auseinander setzt dann schafft man es auch 🙂