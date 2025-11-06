World of Warcraft: Entwickler dementiert Gerüchte zur Konsolenversion

Blizzard dementiert Konsolenport: Überarbeitete Klassen und integrierte Toolsfür World of Warcraft sollen die Zugänglichkeit verbessern, nicht neue Plattformen vorbereiten.

Entgegen kursierenden Gerüchten sind die tiefgreifenden Veränderungen, die mit der „Midnight“-Erweiterung für World of Warcraft erscheinen, nicht auf eine geplante Konsolenversion zurückzuführen.

Laut WoW Senior Game Director Ion Hazzikostas liegt der Fokus weiterhin klar auf der PC-Plattform.

In einem Interview mit dem Podcast „Unshackled Fury“ stellte er klar, dass die Änderungen nicht im Zusammenhang mit einem Konsolenport stehen. Das würde man nicht verheimlichen.

„Um ganz ehrlich zu sein, gibt’s keinen Grund für uns, irgendwas darüber zu verheimlichen. Wenn wir aktiv daran arbeiten würden, WoW auf Konsolen oder andere Plattformen zu bringen, würden wir sagen: ‚Wir arbeiten aktiv daran, wissen, dass wir noch viel zu tun haben, aber das ist ein Ziel, das wir erreichen wollen.‘“, so Hazzikostas.

Hazzikostas betonte, die Änderungen sollen vor allem die Zugänglichkeit verbessern. Vereinfachte Klassenfähigkeiten, klarere Endgame-Inhalte und integrierte Tools sollen den Einstieg erleichtern und Add-ons überflüssig machen.