World of Warcraft: Entwickler-Zauber tötet alle Gegner und kostet Blizzard-Mitarbeiter den Job

Ein interner Entwickler-Zauber in World of Warcraft hat für einen Blizzard-Mitarbeiter schwerwiegende Konsequenzen: Das Unternehmen bestätigte den Missbrauch seiner Entwicklerwerkzeuge und hat den verantwortlichen Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung entlassen.
Aufgefallen war der Vorfall zunächst der Community bei der Analyse eines Mythic-Plus-Durchlaufs auf Stufe 23. Obwohl die Gruppe offenbar zurücklag, konnte sie den Dungeon plötzlich erfolgreich abschließen.
Die Aufzeichnungen lieferten schließlich einen ungewöhnlichen Hinweis.
Entwickler-Zauber tötete sämtliche Gegner
In den Logs tauchte ein sechster Nutzer namens Daijosai auf, der den internen Zauber „Area Death (TEST)“ eingesetzt hatte. Dessen Beschreibung lautet sinngemäß: „Tötet alle Gegner in einem Radius von 30 Yards, Cheater.“
Dabei handelt es sich um einen Entwickler-Zauber, der normalen Spielern nicht zur Verfügung steht. Der Mitarbeiter nutzte ihn, um sämtliche Gegner in der Umgebung sofort auszuschalten und der Gruppe damit einen unfairen Vorteil zu verschaffen.
Blizzard untersuchte den Vorfall und bestätigte anschließend offiziell, dass ein einzelner Mitarbeiter gegen den unternehmenseigenen Verhaltenskodex verstoßen hatte.
Der Mitarbeiter wurde daraufhin entlassen. Gleichzeitig geht Blizzard gegen die Spielerkonten vor, die wissentlich an dem Verstoß beteiligt waren.
Entwicklerwerkzeuge und entsprechende Zauber können laut Blizzard von einer kleinen Zahl von Mitarbeitern auch auf Live-Servern eingesetzt werden, etwa für Tests oder dringende Fehlerbehebungen. Jeder Einsatz wird allerdings protokolliert und von der Platform-Security-Abteilung überwacht.
Blizzard geht deshalb davon aus, dass es sich um einen isolierten Einzelfall gehandelt hat.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hätte ich damals einen PC gehabt, wäre ich wahrscheinlich auch der WoW Sucht verfallen
Komisch, der Mitarbeiter sollte sich der Konsequenzen doch bewusst sein.
Tja richtig gehandelt, man sollte seine macht nicht ausnutzen dürfen auch wenn es nur ein Spiel ist
Gut, so wissen alle bei Blizz was passieren kann, aber ich kann selbst aus eigener Erfahrung her nur sehr gute GM’s getroffen zu haben, habe mein Account problemlos zurück bekommen und in Game helfen sie bei allem was sie können, man bezahlt die ja auch im Prinzip, Kunde König und so, dieses Gefühl hab ich immer vermittelt bekommen, mit einem hatten wir auch schon mal einen Ini gemacht, der hatte aber einen extra Account dafür.
WoW hat sich in den letzten Jahren immer mehr in Richtung Controller freundlicher entwickelt, schätze das es so arg lange nicht mehr dauern könnte, bis wir eine Konsolen Version erleben werden.
ziemlich konsequent.
und selten dämlich für den nun ehemaligen Mitarbeiter.
der fühlt sich nicht mehr so cool wie direkt nach seinem „Trick“
Wer kann, der kann. 😁
ja selbst Schuld 🤦🏻♂️
Wie blöd muss man sein?