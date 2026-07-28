World of Warcraft: Entwickler-Zauber tötet alle Gegner und kostet Blizzard-Mitarbeiter den Job

Blizzard hat einen Mitarbeiter entlassen, nachdem dieser einen internen Entwickler-Zauber eingesetzt hatte, um einer World of Warcraft-Gruppe einen unfairen Vorteil zu verschaffen.

Ein interner Entwickler-Zauber in World of Warcraft hat für einen Blizzard-Mitarbeiter schwerwiegende Konsequenzen: Das Unternehmen bestätigte den Missbrauch seiner Entwicklerwerkzeuge und hat den verantwortlichen Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung entlassen.

Aufgefallen war der Vorfall zunächst der Community bei der Analyse eines Mythic-Plus-Durchlaufs auf Stufe 23. Obwohl die Gruppe offenbar zurücklag, konnte sie den Dungeon plötzlich erfolgreich abschließen.

Die Aufzeichnungen lieferten schließlich einen ungewöhnlichen Hinweis.

Entwickler-Zauber tötete sämtliche Gegner

In den Logs tauchte ein sechster Nutzer namens Daijosai auf, der den internen Zauber „Area Death (TEST)“ eingesetzt hatte. Dessen Beschreibung lautet sinngemäß: „Tötet alle Gegner in einem Radius von 30 Yards, Cheater.“

Dabei handelt es sich um einen Entwickler-Zauber, der normalen Spielern nicht zur Verfügung steht. Der Mitarbeiter nutzte ihn, um sämtliche Gegner in der Umgebung sofort auszuschalten und der Gruppe damit einen unfairen Vorteil zu verschaffen.

Blizzard untersuchte den Vorfall und bestätigte anschließend offiziell, dass ein einzelner Mitarbeiter gegen den unternehmenseigenen Verhaltenskodex verstoßen hatte.

Der Mitarbeiter wurde daraufhin entlassen. Gleichzeitig geht Blizzard gegen die Spielerkonten vor, die wissentlich an dem Verstoß beteiligt waren.

Entwicklerwerkzeuge und entsprechende Zauber können laut Blizzard von einer kleinen Zahl von Mitarbeitern auch auf Live-Servern eingesetzt werden, etwa für Tests oder dringende Fehlerbehebungen. Jeder Einsatz wird allerdings protokolliert und von der Platform-Security-Abteilung überwacht.

Blizzard geht deshalb davon aus, dass es sich um einen isolierten Einzelfall gehandelt hat.