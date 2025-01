World of Warcraft: Microsoft bewirbt Spiel für Xbox und im Game Pass

Autor:, in / World of Warcraft

Per E-Mail haben einige Xbox-Nutzer den Hinweis zu einem Event in World of Warcraft erhalten. Das kuriose: in der Werbemail wird das Online-Rollenspiel für den Xbox Game Pass auf Konsolen und PC anhand der bekannten Symbole beworben.

Haben wir da etwa eine Ankündigung verpasst?

Leider nicht. Es handelte sich nur um einen Fehler. Der offizielle X-Account des Xbox Game Pass hat diesen bereits eingeräumt.

So ganz abkaufen können wir diesen Fehler aber irgendwie nicht. Denn, welcher Verantwortliche kommt schon grundlos dazu, WOW mit dem Xbox Game Pass in Verbindung zu bringen oder gar eine Werbemail dafür zu erstellen?

World of Warcraft für Konsolen ist schon länger ein Thema bei Blizzard, wie wir schon im letzten Jahr erfahren haben. Vielleicht hat sich seitdem ja etwas getan und das kultige Rollenspiel findet bald seinen Weg auf die Xbox.