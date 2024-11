World of Warcraft: Von Trollen zu Knollen: Amazon feiert 20 Jahre WoW

Autor:, in / World of Warcraft

Zum 20. Jubiläum von World of Warcraft präsentieren Blizzard und Amazon „Flavours of Azeroth“ auf Amazon Fresh und Twitch.

Diese einzigartige Rezept-Erfahrung bringt die Magie von World of Warcraft direkt in die eigenen vier Wände – mit ikonischen Gerichten aus dem Spiel, die hier vorgestellt werden.

Ab dem 21. November können Fans Rezepte aus dem offiziellen World of Warcraft Kochbuch entdecken und die Zutaten über Amazon Fresh bestellen, um sich auf einen epischen Kochwettbewerb auf Twitch vorzubereiten. Außerdem wird ein exklusiver World of Warcraft Hub eingerichtet, der das Beste aus Azeroth auf Amazon vereint: Warcraft-Bücher und Produkte auf Amazon, Hörbücher auf Audible, Warcraft-Rezepte auf Amazon Fresh, World of Warcraft Creator-Inhalte auf Twitch sowie den Warcraft-Film auf Prime Video – mit einem Rabatt von 20 % beim Kauf oder 43 % beim Leihen.

Am 29. November ab 19:00 Uhr können Zuschauer einen spannenden Kochwettbewerb auf Twitch erleben, bei dem die Streamer KDRKitten und AresLPs in einer kulinarischen Quest gegeneinander antreten.

In diesem großen Showdown wird AresLPs die Allianz vertreten, während KDRKitten für die Horde antritt. Beide bereiten ein legendäres Drei-Gänge-Menü aus dem World of Warcraft: The Official Cookbook zu – mit Zutaten, die über Amazon Fresh erhältlich sind.

Die ikonischen Rezepte aus dem Spiel sind ab dem 21. November erstmals auf Amazon Fresh verfügbar – ein neuartiges kulinarisches Erlebnis, das Gamer und Food-Liebhaber zusammenbringt.

World of Warcraft gebrandete Amazon Fresh Taschen werden ab dem 21. November mit allen Amazon Fresh Bestellungen ausgeliefert.

Der Twitch-Kochwettbewerb wird exklusiv am 29. November um 19 Uhr gestreamt.

Die Amazon Fresh Rezepte sind nur in Großbritannien und Deutschland erhältlich, der Warcraft-Hub ist in Großbritannien, Frankreich und Deutschland zugänglich.

Im Anhang findet Ihr Bilder des World of Warcraft Hubs auf Amazon.co.uk sowie der gebrandeten Amazon Fresh Taschen.