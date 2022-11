World of Warships: Legends: Black Freitag-Schnäppchen bekannt

Diese Black Freitag-Schnäppchen warten in World of Warships: Legends auf euch.

Wargaming, der Publisher und Entwickler des beliebten Spiels World of Warships, bringt mit dem November-Update für World of Warships: Legends eine ganze Reihe neuen Contents: Das Update bringt Rabatte für den Black Friday, eine Auswahl an Pirateninhalten, darunter zwei neue Kommandanten und sechs weitere Tier VIII-Schiffe, die die britische und französische Marine repräsentieren. Darüber hinaus gibt es am Ende einer neuen fünfwöchigen 100-Meilenstein-Kampagne einen japanischen Tier VIII Premium-Zerstörer zu gewinnen und die Ranglistenduelle kehren ins Spiel zurück.

Rabatte und Angebote zum Black Friday

World of Warships: Legends startet seinen eigenen Black Friday Sale mit einer Reihe von Rabatten und Angeboten, die in drei Wellen ins Spiel kommen – von Schiffen und Kommandantengegenständen bis hin zu Kisten und weiteren Goodies. Die Spieler können über den Shop und die besagten Kisten auf fünf neue hervorragende schwarze Schiffe zugreifen, darunter unter anderem die Bismarck. Außerdem gibt es eine nur mit Kreditpunkten zu erwerbende Mission, die mit dem italienischen Kraftpaket Dante Alighieri belohnt.

Arrrr, die Piraten sind da!

Mit der Piraterie kommt der Reichtum, und dieses Update bringt reichlich neue Beute ins Spiel. Zwei neue Kapitäne, Ariadne M. Davis und Michel Le Tir, sind jetzt an Bord und führen die britische bzw. die französische Flotte mit eigener Sprachausgabe an. Um diese Flotten noch weiter zu verstärken, kommen mit der Caprice und der La Foudre zwei neue Schiffe ins Spiel. Neben all diesen Inhalten sind auch spezielle Schatzkisten mit Dublonen und anderen Beutestücken in diesem Update versteckt.

Sechs neue Tier VIII Schiffe

Zusätzlich zu diesen Neuzugängen gibt es sechs weitere Schiffe der Stufe VIII für die britischen und französischen Armeen. Drei Schiffe für jede Nation, bestehend aus einem Zerstörer, einem Kreuzer und einem Schlachtschiff, allesamt im Forschungsbaum verfügbar. Zu diesen Neuzugängen gehören das französische Schlachtschiff Alsace und der britische Kreuzer Neptune.

Der Aufziehende Sturm winkt mit einem Premium-Schiff

Eine weitere fünfwöchige 100-Meilenstein-Kampagne kommt zu Legends, mit dem japanischen Tier VIII Premium-Zerstörer Hayate als Belohnung. Mit der ausgezeichneten Fähigkeit, Gegner in Brand zu setzen, robusten HP und wirkungsvollen Torpedos ist die Hayate jede Mission wert. Die Kampagne ist sowohl mit einer Aufholmechanik als auch mit Missionen für heldenhafte Anstrengungen ausgestattet.

Gewertete Duelle kehren zurück

Zusätzlich zu all dem bietet World of Warships: Legends die Rückkehr der Ranglistenduelle. In den vier Saisons des Eins-gegen-Eins-Formats, die im Rahmen des Updates stattfinden, können Spieler Schiffe von Tier IV bis Tier VII einsetzen, um in der Rangliste aufzusteigen, Preise zu gewinnen und ihr Können unter Beweis zu stellen. Flugzeugträger sind von dem Modus ausgeschlossen.