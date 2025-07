World of Warships: Legends: Blitz Juli Updates

World of Warships: Legends und World of Warships Blitz Juli Updates!

Wargaming, der Entwickler und Publisher des führenden Seeschlacht-Multiplayer-Spiels World of Warships, beginnt den Sommer stilvoll mit vielen neuen Aktivitäten und Ingame-Gegenständen für World of Warships: Legends und World of Warships: Blitz.

World of Warships: Legends feiert den 4. Juli mit Festivitäten im Spiel, einer zweiten Welle von Star Trek-Inhalten und einer neuen legendären Kampagne. Auf dem Handy bringt World of Warships Blitz neue französische Zerstörer, den „Turbofeuer“-Spielmodus und eine Reihe von Qualitätsverbesserungen.

World of Warships: Legends feiert den Unabhängigkeitstag mit U.S. Schiffen und Tarnungen

Mit dem nahenden amerikanischen Unabhängigkeitstag kommen viele US-Erweiterungen zu World of Warships: Legends. Den Auftakt zu den Feierlichkeiten bildet die brandneue Kampagne „Forward for freedom“, die am 30. Juni startet.

In dieser Kampagne, die sich über fünf Wochen und 120 Meilensteine erstreckt, gibt es das US Tier VIII Premium-Schlachtschiff Wisconsin als Hauptpreis für alle, die von der Admiralität unterstützt werden. Während der gesamten Kampagne können die Spieler außerdem eine spezielle Währung, das Independium, sammeln, mit der sie den legendären Kreuzer Puerto Rico, thematische Skins und andere Gegenstände im Spiel freischalten können.

Das Tier-VI-Premium-Schlachtschiff West Virginia ’44 segelt ebenfalls in legendäre Gewässer und kann im Zufallspaket „Stahl und Sterne“ gefunden werden. Das legendäre US-Schlachtschiff Louisiana rundet die amerikanischen Neuzugänge im Spiel ab und bringt denjenigen, die dieses Forschungsprojekt abschließen, beeindruckende Feuerkraft und verheerende Luftangriffe.

Neben diesen Feierlichkeiten gibt es auch eine neue permanente Tarnung für die HMS Rodney. Basierend auf dem disruptiven Dazzle-Muster der britischen Admiralität der Rodney aus dem Zweiten Weltkrieg, wird die historische Tarnung für dieses gewaltige britische Schlachtschiff ab dem 30. Juni verfügbar sein.

Die vollständigen Patchnotizen gibt es hier.

Star Trek beamt sich zurück zu World of Warships: Legends

Star Trek kehrt zu World of Warships: Legends zurück und bringt den Tier VIII-Kreuzer U.S.S. Voyager sowie den Diamant der Königin-Skin für die Yamato ins Spiel.

Zu World of Warships: Legends werden mit Riker, Janeway, Worf und der Borg-Königin vier weitere ikonische Star Trek-Charaktere die Kommandanten ergänzen. Die neuen Inhalte sind im Shop und in der neuen Replikator-Kiste II zu finden, zusammen mit den Inhalten aus der vorherigen Kooperationswelle. Die Spieler können auf diese Kisten kostenlos über die Mission „Forward for freedom“ und „Einmal Delta-Quadrant und zurück“ zugreifen. Commander Riker wird über den neuen Kalender Nummer Eins und im Store erhältlich sein.

Temporärer Spielmodus und französische Zerstörer bringen rasante Action zu World of Warships: Blitz

Eine neue Reihe französischer Zerstörer ist im Early Access vor Anker gegangen. Bereit für rasante Gefechte, können Spieler auf dem Handy drei neue Schiffe, die für Verstohlenheit und Geschwindigkeit gebaut wurden, in den Kampf führen: Tier V L’Adroit, Tier VII Hardi und Tier IX Orage.

Ausgestattet mit brandneuen variablen Torpedos können die Spieler die Früchte des Nahkampfes ernten, indem sie maximalen Schaden in bis zu 6 km Entfernung und bis zu 60 % Schaden aus 12 km Entfernung verursachen.

Die Spieler können sich außerdem auf den rasanten „Turbofeuer“ vorbereiten, einen neuen, temporeichen Spielmodus, der das klassische Dominanz-Gameplay aufpeppt. Mit einzigartigen Schiffsverbesserungen, Powerups und unbegrenzten Respawns hört die Action nicht auf, bis ein Team die Vorherrschaft erlangt hat. Abschließend zu diesen Ergänzungen zu World of Warships: Blitz können sich die Spieler auch über UX-Verbesserungen und andere Anpassungen an die Lebensqualität freuen. Die vollständigen Patchnotizen gibt es hier.