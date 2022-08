World of Warships: Legends: Die Transformers kehren im September zurück

Wargaming, Publisher und Entwickler des beliebten Titels World of Warships, gibt Einblicke in das erste Herbst-Update für World of Warships: Legends. Das Update bringt eine neue Linie mit deutschen Schlachtschiffen in den Early Access, das japanische Schlachtschiff Musashi wird über die Bushido-Kampagne erhältlich sein und es gibt eine Rückkehr der Markenkooperation mit TRANSFORMERS.

Zusätzlich gibt es drei Saisons der gewerteten Gefechte, Flugzeugträger im Büro und ein neues Ingame-Event.

Deutsche Schlachtschiffe im Early Access

Das Herbst-Update wird von einem Zweig neuer deutscher Schlachtschiffe für den Early Access eröffnet. Die Schiffe rangieren zwischen Tier IV und Tier VII und verfügen über Torpedos und verbesserte Sekundärgeschütze. Erhältlich sind die Early Access-Schiffe über normale und große „Deutsche Schlachtschiff“-Kisten und ab der Tier V Mackensen bis zur Tier VII Zieten gibt es spezielle Missionen für die jeweilige Stufe. Mit dem nächsten Update werden die Schiffe dann im Forschungsbaum zur Verfügung stehen und auch das Kronjuwel der Reihe, die Tier VIII Prinz Rupprecht, zusammen mit den anderen Schlachtschiffen, erforschbar sein.

Bushido-Kampagne mit einem japanischen Premium-Schlachtschiff als Belohnung

Mit der Bushido-Kampagne kommt eine weitere, fünfwöchige 100-Meilenstein-Kampagne ins Spiel, die eine Fülle von Ingame-Preisen bietet und bei der es die beeindruckende Tier VIII Musashi als letzte Belohnung gibt. Die Kapitäne, die die Kampagne beenden, erhalten das Schwesterschiff der berühmten Yamato, das über mächtige 18,1-Zoll-Kanonen verfügt. Mit der aktivierten Aufholmechanik haben die Spieler die Möglichkeit, die Kampagne in ihrem eigenen Tempo zu beenden.

TRANSFORMERS kehren auf die Meere zurück

Mit ihrer triumphalen Rückkehr bringen die TRANSFORMERS eine brandneue Palette an Content für Legends. Das neue Inhaltsangebot umfasst sechs spezielle Skins für das Legends-Jubiläums-Update-Kampagnenschiff Tier VIII République und fünf weitere legendäre Schiffe.

Inspiriert von einigen der gefeierten Autobot-Helden und hinterhältigen Decepticon-Schurken sind die kultigsten TRANSFORMERS-Charaktere vertreten, mit Tarnungen rund um Optimus Prime, Bumblebee, Hot Rod, Grimlock, Megatron und Rumble. Die Tarnungen, TRANSFORMERS-Kommandanten und vieles mehr werden über den neu gestalteten Cybertronian-Container im Store des Spiels erhältlich sein.

Die 30. Saison der gewerteten Gefechte

Mit den Saisons 29, 30 und 31, die mit diesem Update kommen, feiert Legends seine 30. Saison der gewerteten Gefechte! Die Spieler können in allen drei Saisons in einem Vier-gegen-Vier-Format ohne Flugzeugträger um die höchste Stufe auf der Rangliste antreten und eine Fülle von Preisen wie Stahl, Kisten und Kommandanten-Fortschrittsgegenstände gewinnen.

Legendäre Flugzeugträger und britische Premium-Schlachtschiffe kommen zu Legends

Abgerundet wird dieses Update durch eine neue Lieferung von legendären Flugzeugträgern, die als eigenständige Projekte ins Büro kommen: Amerikas Midway und Japans Hakuryū. Das britische Tier-III-Premium-Schlachtschiff Agincourt kann außerdem exklusiv im Rahmen des neuen „Majestätische Tage“-Events erworben werden, das drei Wochen lang im Spiel stattfindet.

Zusätzlich gibt es in diesem Update einige Fehlerbehebungen und Balance-Änderungen. Die komplette Liste der Änderungen gibt es hier.