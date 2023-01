World of Warships: Legends: Drachen steigen zum Mondneujahrsfest herab

Drachen steigen zum Mondneujahrsfest bei World of Warships: Legends herab

Wargaming, der Publisher und Entwickler des beliebten Spiels World of Warships, läutet das Mondneujahr auf den Konsolen für World of Warships: Legends ein.

Dieses Update ist vollgepackt mit neuen Inhalten, darunter Schiffe, ein Commander und spezielle Skins. Legends begrüßt außerdem die vierte Welle von Azur Lane in seinen Häfen, einen legendären italienischen Kreuzer im Büro und eine weitere klassische fünfwöchige Kampagne mit 100 Meilensteinen, an deren Ende das deutsche Tier VIII Premium-Schlachtschiff Pommern wartet.

Die panasiatischen Schiffe stechen in See

Zur Begrüßung des Jahres des Hasen ist eine geballte Ladung panasiatischer Inhalte in Legends aufgetaucht.

Den Auftakt zu den Feierlichkeiten zum Mondneujahrsfest macht ein brandneues Drachen-Kapitänsoutift, das mit einer speziellen Sprachausgabe ausgestattet ist. Passend zu den Schuppen des Outfits debütiert der panasiatische Tier VII-Premium-Zerstörer Northern Dragon sowie eine Reihe spezieller panasiatischer Skins für eine Handvoll Schiffe.

Ferner kommt zum Mondneujahrsfest ein spezieller Container ins Spiel, und ein neuer Zweig von vier Tier IV-VII-Forschungsbaum-Kreuzern wird in den Early Access aufgenommen.

Die Schiffe sind mit mächtigen Tiefseetorpedos ausgestattet und kommen jeweils mit einer persönlichen Mission. Der Zweig kann mit dem nächsten Update erforscht werden und ebnet den Weg für die Einführung der Stufe VIII Sejong.

Damen, Schiffe und Kanonen

Die neue Azur Lane-Verstärkung bildet ein fabelhaftes Quintett basierend auf den Azur Lane-Charakteren: Eagle Union New Jersey, Royal Navy Neptune, Iron Blood Roon, Northern Parliament Chapayev, und zu guter Letzt Iris Libre Saint Louis. Zusätzlich werden zwei einzigartige neue Schiffe im Hafen andocken: Das Schlachtschiff Azur Lane New Jersey und der Kreuzer Azur Lane Chapayev, die sich der US- bzw. der sowjetischen Marine anschließen.

Drei weitere neue Skins, Azur Lane Roon (für die deutsche Marine), Azur Lane Neptune (für die königliche Marine) und Azur Lane Saint Louis, werden neben den bereits erwähnten Ingame-Gegenständen erhältlich sein. Für alle diese Gegenstände ist jedoch eine Originalversion des Kriegsschiffs erforderlich, damit sie benutzt werden können.

Die neue Azur Lane-Kiste enthält im Gegensatz zu den Iterationen früherer Teile der Zusammenarbeit nicht nur die aktuellen Kommandanten und andere Goodies im Spiel, sondern auch eine Chance auf jeden Gegenstand der Azur Lane.

Kampagne, kompetitive Modi und mehr

Den Abschluss dieses umfangreichen Updates bildet eine weitere klassische Legends-Kampagne. Am Ende der fünfwöchigen, 100 Meilensteine umfassenden Kampagne „Greif der Ostsee“ wartet das deutsche Tier VIII Premium-Schlachtschiff Pommern. Das Schiff verfügt über einen soliden HP-Pool sowie eine leistungsstarke Sekundärbatterie und mächtige AP-Granaten.

Mit diesem Update werden außerdem drei verlängerte Saisons von Ranglistenkämpfen und zwei Keilereien in das Spiel aufgenommen, wobei Ranglistenkämpfe für Schiffe der Stufen V-VII verfügbar sind, die sich in Fünf-gegen-Fünf-Gefechten messen können. Das Januar-Update begrüßt auch das erste legendäre italienische Schiff, den Kreuzer Napoli der Regia Marina, als kostenloses Büro-Projekt.