World of Warships: Legends: Dynamische Sci-Fi-Schlachten aufgetaucht

World of Warships und World of Warships: Legends November Updates! Dynamische Sci-Fi-Schlachten tauchen mit dem neuen Event „Temporalriss“ in World of Warships auf.

Wargaming, Entwickler und Publisher des führenden historisch akkuraten Multiplayer-Marinespiels World of Warships, sticht mit zwei randvollen Updates für Spieler auf PC, Konsole und Mobilgeräten in See.

Als wichtigste Neuerungen für PC können Spieler in ein brandneues, zeitlich begrenztes Temporalriss-Event eintauchen, das voller dynamischem Gameplay und fortschrittlicher Technologie steckt.

Außerdem warten zahlreiche Black Friday-Neuerungen, darunter eine neue Flotte von Schiffen und ein zweigleisiger Event-Pass. Für Spieler auf Konsolen und Mobilgeräten bietet World of Warships: Legends französische Zerstörer mit neuen Brandtorpedos, die während der Fahrt an Geschwindigkeit gewinnen, Black Friday-Angebote und Schiffsvarianten sowie die neue vierwöchige Kampagne „Das Gespenst aus Sherwood“.

World of Warships bringt mit dem Event „Temporalriss“ eine zerbrochene Zeitlinie ins Spiel

Das neueste Update für World of Warships wird von einem Zeitriss-Event eingeleitet, das bis zum 11. Dezember verfügbar ist. Mit zwei neuen Spielmodi – „Zersplitterte Zeit“ und „Riss-Wacht“ – bilden die Spieler Teams aus neun Mitgliedern, um auf einer riesigen Karte gegen Wellen von Bots zu kämpfen.

Um das Gameplay noch packender zu gestalten, können die Spieler aus einer maßgeschneiderten Auswahl an Leihschiffen wählen, die mit besonderen Upgrades ausgestattet sind. Zusätzlich gibt es eine Respawn-Mechanik und schwere Sprenggeschosse und Raketen für zusätzliche Feuerkraft.

In „Zersplitterte Zeit“ müssen die Spieler die feindlichen Verteidigungsanlagen durchbrechen und befestigte Stützpunkte einnehmen, während es in „Riss-Wacht“ umgekehrt darum geht, die eigene Basis zu verteidigen und Angreifer abzuwehren. Im Rahmen des Updates werden die beiden Spielmodi nacheinander für jeweils zwei Wochen verfügbar sein, bevor sie im nächsten Update in die Rotation aufgenommen werden.

Der Black Friday kehrt auch zu Warships zurück und bringt einen neuen Event-Pass, Missionen, die Rückkehr beliebter Schiffe und eine neue Flotte mit sich: die amerikanischen Kreuzer und Schlachtschiffe der Stufe X Puerto Rico B und Rhode Island B, den sowjetischen Zerstörer der Stufe IX Neustrashimy B, das paneuropäische Schlachtschiff Karl XIV Johan B der Stufe IX und der deutsche Kreuzer Schill B der Stufe VIII.

Der Event-Pass ist bis zum 27. November erhältlich und bietet zwei thematische Fortschrittslinien voller Belohnungen, darunter bis zu zwei Kommandanten, 18 Container und drei Premium-Container. Außerdem gibt es jetzt Black Friday-Missionen mit einer neuen Black Friday-Geschwaderfunktion, mit der Spieler anhand von Original- und Black Friday-Schiffspaaren verfolgen können, ob sie für ihre Missionen qualifiziert sind.

Abgerundet wird das PC-Update schließlich durch den Bau der Lüshun B in der Werft sowie durch den Liberty Harbor, in dem der Kreuzer Bridgeport der Stufe VIII ausgegeben wird, und die Fortsetzung der täglichen Belohnungen aus dem laufenden Event „10-jähriges Jubiläum: Große Fahrt“.

Die vollständigen Patchnotes gibt es hier.

World of Warships: Legends startet mit neuen Schiffen und französischen Zerstörern in den Black Friday

Der Black Friday bringt im November-Update für World of Warships: Legends neue schwarze Versionen der Sims, Alabama, München, Graf Zeppelin und Brisbane, die über neue Black Friday-Kisten erhältlich sind.

Die Themenmission, die Kampagne und die Keilerei bieten jeweils eine kostenlose Kiste und Spieler können die Schiffe auch über den Shop erwerben, der den ganzen Monat über spezielle Wochenangebote und schwarze Schiffspakete anbietet.

Mit dem Update dieses Monats kommen auch neue französische Zerstörer in den Early Access und bringen neue Mechaniken auf das Schlachtfeld.

Jedes Schiff dieser Reihe verfügt über spezielle Brandtorpedos, die mit zunehmender Entfernung an Geschwindigkeit gewinnen und umso eher ein Feuer entfachen, je weiter sie reisen. Die Schiffe sind in speziellen Early-Access-Kisten zu finden, von denen einige in der neuen Kampagne „Das Gespenst aus Sherwood“ erhältlich sind. Jedes Schiff hat seine eigene Mission, die bis zum 19. Januar verfügbar ist und mit Dublonen belohnt wird.

Die Kampagne „Das Gespenst aus Sherwood“ läuft vier Wochen lang und umfasst achtzig Meilensteine. Zu den Belohnungen gehört unter anderem der britische Premium-Kreuzer Nottingham der Stufe VII.

Spieler können außerdem in der zweiten Phase des kostenlosen Marathons „Weg zum neuen Jahr“ Schiffsteile sammeln, um das paneuropäische Premium-Schlachtschiff Lugdunum der Stufe VI mit einzigartigem Eis-Skin zu erhalten, das ab dem 1. Dezember nach dem Start des Weihnachts-Updates verfügbar ist.

Die vollständigen Patchnotes gibt es hier.