World of Warships: Legends: Feier bringt Warhammer 40.000-Universum

Wargaming feiert das Warhammer Skulls Festival 2023 mit tollen Angeboten und neuen Inhalten für World of Tanks und World of Warships.

Wargaming bringt die epischen Schlachten des Warhammer 40.000-Universums in seine World of Tanks- und World of Warships-Franchises und bietet den Spielern exklusive Angebote für Warhammer 40.000 inspirierte Inhalte, kostenlose DLCs, tolle Rabatte, Missionen und vieles mehr.

World of Tanks PC [verfügbar bis zum 1. Juni]

Steam-Spielern wird eine Reihe spezieller, von Warhammer 40.000 inspirierter Inhalte angeboten, darunter ein kostenloser DLC mit einem brandneuen 2D-Stil, den Kommandanten durch das Abschließen einer bestimmten Mission erhalten, einen satten Rabatt von 60 % auf ein spezielles Bundle mit dem schweren Premium-Panzer KV-2 (R) der Stufe VI mit dem 3D-Stil „Rognarok“, dem Panzerstil „Mordian“ und sieben Tage WoT-Premium-Account.

Darüber hinaus können Bundles mit Warhammer 40.000-Anpassungen aus dem letztjährigen Battle Pass im World of Tanks Premium-Shop und auf Steam erworben werden.

In Zusammenarbeit mit Prime Gaming bietet World of Tanks das spezielle Wings of Wrath-Paket an, das einen exklusiven Kommandanten, Primaris-Leutnant Tolmeron von den Blood Angels, verschiedene Anpassungselemente, drei Tage Premium-Account, Missionen für ×5 XP und weitere Inhalte zur Erweiterung des Spieleraccounts enthält.

World of Tanks Modern Armor [verfügbar bis zum 6. Juni]

Panzerfahrer können fünf neue Premium-Fahrzeuge erhalten, die vom Warhammer 40.000-Universum inspiriert sind, zwei neue 3D-Heldenkommandanten (Ultramarines und Sisters of Battle) und sechs neue 2D-Standardkommandanten. Das Herzstück dieser neuen Inhalte ist der Warhammer 40.000 Leman Russ-Panzer, der zum ersten Mal auf einer Konsole zu sehen ist.

Spieler auf PlayStation und Xbox können sich ein kostenloses Starter Pack holen, das Warhammer 40.000-Embleme und andere Booster enthält. Aber das ist noch nicht alles, denn ab dem 31. Mai gibt es zwei der neuen 2D-Standardkommandanten sowie Rabatte von bis zu 20 % für spezielle Verkaufspakete im Xbox Game Pass.

World of Tanks Blitz [verfügbar bis zum 8. Juni]

Das Spiel bietet bis zu 80 % Rabatt auf vier Pakete mit Vindicator Ultramarines- und Predator Ultramarines-Panzern. Außerdem gibt es thematische Avatare, darunter zwei neue statische Avatare und ein DLC-Paket mit neuem Profilhintergrund für Steam-Spieler.

World of Warships [verfügbar bis zum 1. Juni]

Auf Steam können sich Spieler ein kostenloses Paket schnappen, das die Ignis Purgatio, ein Premium-Schlachtschiff der Stufe VIII sieben Tage zur Miete und ein Set von Tarnungen enthält.

Obendrein gibt es einen 25 % Rabatt für zwei spezielle Pakete, die zwei einzigartige Warhammer 40.000-Kapitäne pro Paket enthalten. Mit Grotmaz Smart, Ship Smasha, Ragnarok und seinem Kommandanten Arthas Roqthar the Cold kehren einige wertvolle Inhalte in die Waffenkammer zurück, die in verschiedenen Paketen mit Premium-Containern, Kommandanten und Schiffen enthalten sind.

World of Warships Legends [verfügbar bis zum 2. Juni]

Exklusiv für Xbox-Spieler sind zwei Warhammer 40.000 DLC-Pakete mit jeweils zwei einzigartigen Kommandanten und einer Auswahl an Tarnungen mit einem Rabatt von 50 % erhältlich.

Das ist die Chance für alle Fans, einzigartige Inhalte aus dem Warhammer 40.000-Universum für World of Tanks und World of Warships zu erhalten.