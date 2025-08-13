World of Warships: Legends: Feier zum Jubiläum mit einem Geburtstags-Update

World of Warships: Legends feiert das sechsjährige Jubiläum mit einem Geburtstags-Update!

Wargaming, Entwickler und Publisher des führenden historisch akkuraten Multiplayer-Marinespiels für Konsolen World of Warships: Legends, feiert das sechsjährige Bestehen auf den sieben Weltmeeren mit einem besonderen Jubiläums-Update.

Den Auftakt der Geburtstagsfeierlichkeiten bilden zwei neue Premium-Kreuzer, ein spezielles Büroprojekt und ein dreiwöchiger Geburtstagsgetümmel-Kalender voller Belohnungen. Das Update enthält außerdem die erste Kampagne des Spiels mit kostenloser Admiralitätsunterstützung, um eines von zwei Premium-Schiffen der Stufe VIII freizuschalten, eine zweite Welle von Blue Archive-Inhalten und Verbesserungen der Spielqualität.

„Feiern rund um die Welt“-Kampagne mit kostenloser Admiralitätsunterstützung

Die erste Kampagne mit einer komplett kostenlosen Admiralitätsunterstützung ist da! Spieler können 100 Meilensteine erreichen, um besondere Belohnungen freizuschalten.

Am Ende warten zwei Schiffe zur Auswahl: der japanische Premium-Zerstörer Minegumo der Stufe VIII oder das paneuropäische Premium-Schlachtschiff Niord der Stufe VIII. Nach der Auswahl kann das nicht ausgewählte Schiff nach der Kampagne mit Dublonen gekauft werden.

Neuer und zeitlich begrenzter Blue Archive-Inhalt vom 11. August bis zum 8. September

World of Warships: Legends heißt Blue Archive für seine zweite Welle willkommen! Vom 11. August bis zum 8. September können Spieler ihre Flotten um drei neue Schiffe erweitern: den französischen Premium-Kreuzer BA Utnapishtim’s Ship der Stufe VIII, das italienische Premium-Schlachtschiff BA Binah der Stufe VI und das sowjetische Premium-Schlachtschiff BA Hovercraft der Stufe VII.

Außerdem kommen drei neue Kommandanten hinzu, die diese Schiffe in die Schlacht führen werden: Hayase Yuuka, Konuri Maki und Kosaka Wakamo, die jeweils mit ihrer eigenen einzigartigen Sprachausgabe ausgestattet sind. Fans können diese Neuzugänge zusammen mit den Inhalten der vorherigen Welle von Blue Archive im Store und über Blue Archive II-Container erhalten.

Der Geburtstag von Legends bringt neue Schiffe, einen Kalender und ein besonderes Büroprojekt

Um sechs Jahre legendäre Action zu feiern, können Spieler eine Reihe von Aktivitäten im Spiel absolvieren, um eine spezielle Event-Währung, Piñatitas, zu verdienen.

Diese Piñatitas können gegen eine Reihe von Artikeln und Belohnungen zum Geburtstag eingetauscht werden, darunter zwei neue Schiffe: der panasiatische Premium-Kreuzer Irian der Stufe VII und der britische Premium-Kreuzer Dido der Stufe V.

Der Geburtstagsgetümmel-Kalender kommt ebenfalls ins Spiel und bietet drei Wochen lang Belohnungen sowie ein spezielles Büroprojekt, mit dem Spieler Zugang zu Gegenständen aus beliebten vergangenen Events wie Halloween, Neujahr und Black Friday erhalten.

Visuelle Verbesserungen und zusätzliche Konsolenunterstützung

Neben den Geburtstagsfeierlichkeiten bietet dieses Update eine Reihe kosmetischer Verbesserungen in ausgewählten Bereichen wie Landschaft, Wetter, Beleuchtung und Wassereffekten für ein verbessertes visuelles Erlebnis.

Darüber hinaus können PlayStation 5-Nutzer nun 4K-Unterstützung mit 60 FPS auf der Konsole genießen, wobei Ray Tracing auch für PlayStation 5 Pro-Nutzer verfügbar ist.