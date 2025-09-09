World of Warships: Legends: Herbst-Update mit spanischen Kreuzern und mehr

World of Warships: Legends bringt im September eine spanische Flotte und mehr!

Wargaming, Entwickler und Publisher des führenden historisch akkuraten Multiplayer-Marinespiels für Konsolen, World of Warships: Legends, lässt mit seinem September-Update Wellen schlagen.

Den ganzen Monat über wird Spanien gefeiert, mit der Veröffentlichung neuer spanischer Kreuzer sowie kostenlosen Belohnungen durch einen neuen Kalender und eine Kartensammlung im Spiel.

Außerdem startet die Kampagne „Shield of Troy“ mit einzigartigen Herausforderungen, deren Abschluss den Premium-Kreuzer Hector der Stufe VIII des Commonwealth freischaltet. Schließlich bringt das Event „Golden Tide“ neue Schiffe, und das beliebte chinesische Spiel Azur Lane kehrt für eine weitere Zusammenarbeit zurück.

World of Warships: Legends feiert die Ankunft Spaniens mit neuen Kreuzern und Belohnungen

World of Warships: Legends begrüßt eine neue Nation, denn Spanien sticht mit neuen Kreuzern, die über den Forschungsbaum verfügbar sind, in See.

Durch das Abschließen des Forschungsbaums und dem Sammeln von spanischen Kreuzer-Kisten können mehrere Schiffe der Stufen I bis VIII freigeschaltet werden, darunter Júpiter, Navarra, Almirante Cervera, Galicia, Baleares, Asturias, Cataluña und Andalucía, und ein legendäres Schiff der Stufe ist in Aussicht.

Kisten können durch Abschluss der Kampagne „Shield of Troy“ oder der Armada Española-Sammlung verdient werden – einer Kartensammlung, die die spanische Marine feiert und durch das Sammeln von Armada Española-Kisten abgeschlossen werden kann.

Ein brandneuer Kalender mit dem Titel „Bound by Duty” ist in Legends verfügbar und bietet ebenfalls die Möglichkeit, spanische Kreuzer-Kisten zu verdienen. Über einen Zeitraum von drei Wochen können Spieler tägliche Aufgaben erfüllen, um Kisten, Kommandanten-Fortschrittsgegenstände und den spanischen Kommandanten Pascual Cervera y Topete zu verdienen.

Dieser neue Kommandant verfügt über „Unerschütterlicher Geist“, wodurch alle erlittenen Schäden reduziert werden. Pascual hat außerdem zwei einzigartige Fähigkeiten: „Vorwarnung“, wodurch die Nachladezeit der Hauptbatterie des Kreuzers reduziert wird, wenn er entdeckt wird, und „Ehrenhaftes Opfer“, eine legendäre Fähigkeit, die die Menge der Granaten im Ready Rack des Kreuzers erhöht.

Die Kampagne „Shield of Troy“ bringt einen Premium-Kreuzer auf hohe See

Im September startet die Kampagne „Shield of Troy“ in World of Warships: Legends mit achtzig Meilensteinen, die es für die Spieler zu erreichen gilt.

Durch das Vorankommen in der Kampagne können die Spieler zahlreiche Belohnungen verdienen, darunter Credits, Tarnungen, Booster, Erfahrung und die bereits erwähnten spanischen Kreuzer-Kisten. Diejenigen, die die Kampagne mit aktiver Unterstützung der Admiralität abschließen, erhalten außerdem den Commonwealth-Premiumkreuzer Hector der Stufe VIII sowie den Commonwealth-Kommandanten Harold B. Farncomb.

Neue Schiffe kommen im Rahmen des Events „Golden Tides“ an und Azur Lane kehrt zurück

Inspiriert vom reichen kulturellen Erbe des Nahen Ostens und Nordafrikas kommt ein Golden Tides-Event zu World of Warships: Legends.

Im Rahmen des September-Updates können Spieler über den Shop und Sunduq-Kisten neue Schiffe erwerben, darunter den legendären deutschen Zerstörer Sharki, das sowjetische Premium-Schlachtschiff Mahtaga der Stufe VIII, den italienischen Premium-Kreuzer Mirage der Stufe VII, das US-amerikanische Premium-Schlachtschiff Kheper der Stufe VI und den japanischen Premium-Kreuzer Desert Falcon der Stufe IV. Neben den Schiffen können über Sunduq-Kisten auch mehrere neue Kommandanten-Skins verdient werden, darunter Lucky Rami, Zarion Safir und Khalzar the Sunblade.

Azur Lane kehrt mit Dutzenden einzigartiger Kommandanten, Schiffen und Skins aus allen sechs Kollaborationswellen zurück. Die Azur Lane-Inhalte und die kostenlose Mission sind vom 8. September bis zum 6. Oktober verfügbar.