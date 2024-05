World of Warships: Legends: Japanische leichte Kreuzer setzen die Segel

Japanische leichte Kreuzer setzen die Segel in World of Warships: Legends.

Wargaming, der Entwickler und Publisher des führenden Seeschlacht-MMOs World of Warships, segelt in seinem Mai-Update in World of Warships: Legends zu neuen Horizonten. Am Ende der neuen vierwöchigen, 80 Meilensteine umfassenden „Östliche Horizonte“-Kampagne wartet ein panasiatischer Zerstörer der Stufe VIII. Außerdem gibt es in diesem Update ein thematisch passendes Event zum Römischen Reich mit Schiffen, Tarnungen und einem neuen Kapitänsoutfit, japanische leichte Kreuzer im Forschungsbaum und ein neues kostenloses Büroprojekt zum Erforschen.

Die Rückkehr des Römischen Reiches und das neue Schiff Venezia im Büro

Das neue Event bringt die Schiffe des 20. Jahrhunderts in das Zeitalter der Antike und bietet den Spielern eine epische Reise in das Römische Reich. Das Thema des Events ist dem gewaltigen Imperium nachempfunden und bietet den Spielern passende Belohnungen, die sie freizuschalten können.

Durch Missionen können die Spieler eine spezielle Event-Währung namens Denarii erhalten, die gegen themenbezogene Güter, Tarnungen, ein Kommandantenoutfit als Gladiatorin und das italienische Schlachtschiff Centurion eingetauscht werden kann. Außerdem haben die Spieler Zugang zu einem neuen italienischen Kreuzer der Stufe VI, Francesco Ferruccio, den Spieler in Zufallspaketen erhalten können.

Der legendäre italienische schwere Kreuzer Venezia geht ebenfalls im Forschungsbüro vor Anker. Die Venezia verfügt über 15 Geschütze vom Kaliber acht Zoll, hohe Geschwindigkeit und starke Panzerung, was sie zu einer wendigen Ergänzung jeder italienischen Flotte macht.

Die „Östliche Horizonte“-Kampagne belohnt mit der Tier VIII Lüshun

Den Auftakt zum legendären Mai-Update bildet die brandneue Kampagne „Östliche Horizonte“. Diese dauert vier Wochen, umfasst 80 Meilensteine und belohnt Spieler mit Admiralitätsunterstützung mit dem panasiatischen Tier VIII-Zerstörer Lüshun. Mit einer beeindruckenden Nachladegeschwindigkeit der Hauptbatterie und rotierenden Geschütztürmen kann das Schiff eine beträchtliche Menge an Feuerkraft entfesseln.

Darüber hinaus ist die Lüshun mit Tiefseetorpedos bewaffnet, die wesentlich schwerer zu entdecken sind als normale Torpedos. Für die Kampagne gibt es eine Aufholmechanik, damit Spieler bessere Chancen haben, die Belohnungen zu erhalten.

Japanische leichte Kreuzer sind jetzt im Forschungsbaum erhältlich

Die neue Reihe der japanischen leichten Kreuzer der Stufen IV bis VIII, die den Early Access verlassen haben, ist nun vollständig im Forschungsbaum verfügbar. Angeführt wird diese Reihe von der mächtigen Tier VIII Takahashi, die jetzt zusammen mit einer speziellen permanenten Tarnung verfügbar ist, die Spieler durch das Abschließen einer speziellen Mission erhalten können. Mit schnell feuernden Geschützen und wendenden Torpedos sind diese dynamischen leichten Kreuzer perfekt für experimentelle Gefechtsstrategien geeignet.

Den Abschluss des Mai-Updates bilden zwei neue Saisons für Ranglistenkämpfe und zwei Saisons für Keilerein, die beide ihre eigenen einzigartigen Regeln haben. In den Saisons 54 und 55 der Ranglistenkämpfe gibt es rasante Kämpfe im Fünf-gegen-Fünf-Modus, wobei in der einen Saison Tier VI- und in der anderen Tier VII-Schiffe verwendet werden. Saison 17 der Keilereien erfordert ein Schlachtschiff der Stufe VII, das über eine deaktivierte Hauptbatterie verfügt, und in Saison 18 werden die Hauptwerte von Kreuzern der Stufe VI verbessert.

Dieses Update bringt außerdem eine Reihe von Fehlerbehebungen und Verbesserungen für das gesamte Spiel. Die vollständigen Patch Notes gibt es hier.