World of Warships: Legends: Längste Nacht der Museen-Event gestartet

World of Warships startet die „Längste Nacht der Museen“ in Kooperation mit 15 internationalen Marinemuseen. Jetzt einschalten!

Heute kündigt Wargaming, Entwickler und Publisher des beliebten Free2Play-Seeschlacht-Spiels World of Warships (WoWS) die „Längste Nacht der Museen“ an. Das global stattfindende Event wird durch die Kooperation mit 15 verschiedenen Geschichte- und Marine-Museen aus der ganzen Welt möglich.

Am Internationalen Tag der Museen, dem 18. Mai 2021, ab 09:40 Uhr CEST werden 17 Stunden lang virtuelle Museumsführungen und Live-Fragestunden mit Historikern angeboten. Die Längste Nacht der Museen wird live auf den YouTube– und Twitch-Kanälen von World of Warships und World of Warships: Legends sowie auf Steam gestreamt.

Museen und historische Stätten haben die Auswirkungen der Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Da der Tourismus immer noch weitgehend eingeschränkt ist, sind digitale Events für diese Organisationen von entscheidender Bedeutung. Nur so bleiben oftmals die Pforten von Museen offen, um der Öffentlichkeit auch in Zukunft die Geschichte der Marine nahezubringen. Die Längste Nacht der Museen bringt Museen aus der ganzen Welt zusammen, beginnend in Japan mit dem Mikasa Historic Memorial Warship, über Australien und Taiwan bis hin zu Europa mit einem Besuch im National Museum of the Royal Navy in Großbritannien und Maritiman in Schweden und endet in Nordamerika mit einem Besuch in Pearl Harbor. Eine vollständige Liste aller beteiligten Museen und Veranstaltungszeiten gibt es hier.

„Es ist uns ein wahres Vergnügen, Teil der Längsten Nacht der Museen zu sein“, so Nick Hewitt, Leiter der Abteilung für Sammlungen und Forschung am National Museum of the Royal Navy. „Es ist eine großartige Gelegenheit für das National Museum of the Royal Navy, die Geschichten, die wir über die Schiffe, Boote, Flugzeuge und andere Objekte in unserer Obhut erzählen, einem internationalen Publikum zu eröffnen. Wir wollen die Menschen je nach Möglichkeit einladen, unsere Standorte zu besuchen.“

Während des Livestreams sind die Zuschauer in der Lage, an exklusiven, virtuellen Live-Touren durch diese ikonischen historischen Stätten teilzunehmen und ausführlichen Q&As mit Führern und Historikern an den Museen beizuwohnen. Darüber hinaus können die Zuschauer bei Quizspielen zu den vorgestellten Museen mitmachen und Preise zum Spiel World of Warships gewinnen. Twitch-Drops und Twitch-Container stehen den Zuschauern ebenfalls zur Verfügung.

Wargaming hat sich außerdem mit dem Internet-Provider Verizon zusammengetan, der zum ersten Mal das brandneue Museum of Warships AR-Erlebnis präsentiert. Auch mit dem History Channel arbeitet der Publisher zusammen, der während des Streams Dokumentationen zu einigen der größten Marineereignisse der Geschichte zeigt.

„Marinemuseen auf der ganzen Welt bewahren eine Fülle an Wissen und wichtigen Lektionen aus der Geschichte, die im vergangenen Jahr leider weitgehend unzugänglich war. Wir bei Wargaming wissen, dass jedes Museum einzigartige Geschichte birgt. Diese wollen wir beleuchten und unserem breiten Publikum voller geschichtsbegeisterter Spieler näherbringen“, so Marko Valentic, Global Product PR Manager bei Wargaming. „Wir sind begeistert, dass sich so viele Museen zur Teilnahme entschlossen haben und den Internationalen Museumstag mit World of Warships und World of Warships: Legends feiern wollen.“

World of Warships verfügt über die größte Sammlung an spielbaren, historisch akkuraten Schiffen und ist stolz darauf, global Museen und Kulturerbstätten zu unterstützen. Das Spiel bietet mehr als 400 spielbare Schiffe, von denen die meisten auf der Grundlage historischer Dokumente und realer Blaupausen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entworfen wurden. Seit dem Start von World of Warships im Jahr 2015 und World of Warships: Legends im Jahr 2019 haben sich weltweit 50 Millionen Spieler registriert.

Die Längste Nacht der Museen findet am 18. Mai von 09:40 Uhr bis 03:00 Uhr morgens statt. Das Event ist komplett kostenlos. Der internationalen Tour können Interessierte auf folgenden Kanälen beiwohnen:

Weitere Informationen und den kompletten Zeitplan der Veranstaltung finden Interessierte hier.