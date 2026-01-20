World of Warships: Legends startet mit dem Januar-Update ins neue Jahr.

Wargaming, Entwickler und Publisher des führenden historisch akkuraten Multiplayer-Marinespiels für Konsolen und Mobilgeräte, World of Warships: Legends, startet mit einem brandneuen Inhaltsupdate ins Jahr 2026.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen die Kampagne „Aus dem Gefecht geboren“, Wave 7 von Azur Lane, das Französische Marine-Event und das Gouden Leeuw Büroprojekt. Außerdem hat ein neuer Marathon für das legendäre sowjetische Schlachtschiff Kremlin begonnen.

Die Kampagne „Aus dem Gefecht geboren“ bringt neue Belohnungen für World of Warships: Legends

Die erste Kampagne des Jahres ist da. Die Kampagne „Aus dem Gefecht geboren“ läuft bis zum 23. Februar und umfasst 100 Meilensteine, die die Spieler erreichen können, um eine Vielzahl von Belohnungen zu erhalten – darunter Tarnungen, Kisten und vieles mehr.

Am Ende wartet auf diejenigen, die die gesamte Kampagne mit Admiralitätsunterstützung abschließen, der britische Premium-Zerstörer Somme der Stufe VIII. Dieses vielseitige Schiff ist mit getarnten Langstreckentorpedos und dem Torpedo-Nachlade-Booster mit unbegrenzten Ladungen ausgestattet.

Neue zeitlich begrenzte Azur Lane-Inhalte verfügbar vom 19. Januar bis 23. Februar

Azur Lane kehrt mit Wave 7 in die legendären Gewässer zurück und bringt neue Inhalte aus dem erfolgreichen Side-Scrolling-Seeschlacht-Spiel zu World of Warships: Legends.

Ab dem 19. Januar können Spieler von World of Warships: Legends mit fünf neuen Azur Lane-Kommandanten in die Schlacht ziehen: dem italienischen Premium-Schlachtschiff AL Vittorio Veneto der Stufe VII, dem deutschen Premium-Kreuzer AL Ägir der Stufe VIII, dem sowjetischen Premium-Kreuzer AL Tallinn der Stufe VI und dem deutschen torpedofokussierten Zerstörer AL Z-24 sowie einem neuen Container und einem Skin für die AL Massachusetts.

Vive la France! Das französische Marine-Event hat begonnen

Ein neues französisches Marine-Event bietet themenbezogene Belohnungen, darunter spezielle französische Schlachtschiff-Kisten.

Diese Kisten enthalten Skins für die französischen Schlachtschiffe Normandie, Lyon, Richelieu, Alsace, Bourgogne, Strasbourg und Flandre sowie die Chance, die Premium-Schlachtschiffe Strasbourg oder Flandre selbst zu erhalten. Kisten können auch über den neuen Kalender „Hüterin der Freiheit“ erhalten werden, der Spieler nach Abschluss mit dem Kaptitänsoutfit Marianne für französische Kommandanten belohnt.

Zusätzlich zum neuen Event und dem Kalender „Hüterin der Freiheit“ können mutige Spieler an der Mission „Meer der Courage“ teilnehmen, um den französischen Kommandanten Charles Bléry freizuschalten.

Legendäre Schiffe und weitere Updates

Außerdem kommen zwei legendäre Schiffe hinzu: Der legendäre niederländische Kreuzer Gouden Leeuw mit enormer Luftangriffskraft ist als Büroprojekt verfügbar, und Spieler können im Rahmen eines 3-Update-Marathons Schiffsteile sammeln, um das legendäre sowjetische Schlachtschiff Kremlin freizuschalten.

Darüber hinaus können sich die Spieler in diesem Update auf neue Saisons des Flottencups, Ranglistenschlachten, Keilereien und die vollständige Veröffentlichung japanischer Hybrid-Schlachtschiffe sowie zahlreiche weitere Verbesserungen freuen.

Zum Abschluss des Updates können die Spieler vom 9. bis 23. Februar eine Sondermission absolvieren und im Rahmen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest vergünstigte Schiffe, Skins und Kommandanten-Outfits genießen.

Die vollständigen Patchnotes gibt es hier.