World of Warships: Legends: Stellarer Wettkampf entfacht Weltraumkriege

Nächste Woche startet das Event zum 1. April in World of Warships: Legends und führt Kapitäne erstmals ins All im neuen Spielmodus „Stellarer Wettkampf“. Das ist ein chaotischer Kampf jeder gegen jeden am Rand der Galaxis, bei dem auch noch eine außerirdische Invasion abgewehrt werden muss.

Ab 22. März erhalten Spieler das Kommando über drei Raumschiffe zur Verteidigung der Galaxis: Das mächtige Schlachtschiff Alldestroyer, der vielseitige Kreuzer Galaxy und der schnelle Zerstörer Rover.

Jedes dieser Raumschiffe hat einen eigenen Kommandanten: John Luke Pickup für den Alldestroyer, Shelly Beapley für die Galaxy und Space Fishy für Rover. Ihre voll verbesserten Fertigkeiten und Fähigkeiten werden entscheidend für den Sieg im Stellaren Wettkampf sein. Kapitäne sollten ihre Fertigkeiten also mit Bedacht wählen!

Jedes Gefecht besteht aus neun Spielern plus einem Schwarm von Invasoren, die um die Kontrolle über ein System kämpfen. Als Solo-Kapitäne müssen Spieler entweder als letztes Schiff überleben oder die Kontrollzone einnehmen, um zu siegen.

Auf der Karte gibt es auch zahlreiche Booster einzusammeln, die Schiffe auf vielfältige Weisen verbessern können, von TP-Regeneration bis zu schnelleren Nachladezeiten. Jedes Spiel hält verschiedene Gegner und Situationen bereit, die das Kampfgeschick der Kapitäne auf die Probe stellen und sie zwingen, auf ein sich ständig veränderndes Schlachtfeld zu reagieren.

Beim Kampf gegen die Invasoren verdienen die Spieler „Stellarchips“, mit denen sie alle möglichen dauerhaften Weltraum-Skins für verschiedenste Schiffe freischalten und die oben erwähnten Event-Kommandanten für ihre reguläre Flotte erhalten können!

Es warten zahlreiche Skins und Gegenstände speziell zum Stellaren Wettkampf und als Belohnung für besonders unerschrockene und erfolgreiche Kapitäne winkt der seltene Premiumzerstörer Yukikaze.

Stürzt euch vor dem 12. April in den Weltraumkampf!