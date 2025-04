World of Warships: Legends: Teenage Mutant Ninja Turtles im April-Update

Teenage Mutant Ninja Turtles und brandneue Abzeichen im April-Update für World of Warships und World of Warships: Legends.

Wargaming, der Entwickler und Publisher des führenden plattformübergreifenden Marine-Multiplayer-Spiels World of Warships, segelt mit zwei prall gefüllten Updates für World of Warships und World of Warships: Legends in den Frühling.

Für PC-Spieler gibt es in World of Warships zwei Kreuzer, die in der Werft auf ihren Bau warten, ein neues System für Effizienzabzeichen und einen zeitlich begrenzten Kampftyp mit Respawn-Mechanik.

Auf der Konsole wird World of Warships: Legends den April mit der Ankunft der bei den Fans beliebten Teenage Mutant Ninja Turtles-Kollaboration, einem neuen PvE-Spielmodus namens Kriegsgeschichten und einem Marathon für den deutschen Kreuzer Hindenburg einleiten.

Kreuzer im Bau und brandneue Abzeichen in World of Warships

Im Mittelpunkt des April-Updates für PC-Spieler steht eine neue Werft, in der es zwei Schiffe zu ergattern gibt. Am Ende von 20 Bauphasen wartet der deutsche schwere Premium Kreuzer Blücher der Stufe IX. Dieses Schiff verfügt über hochpräzise Schüsse und panzerbrechende Granaten, die mit erhöhter Durchschlagskraft, verbesserten Abprallwinkeln und flacher Ballistik ausgestattet sind.

Nach Durchlaufen der ersten acht Werftphasen schalten die Spieler außerdem den leichten Kreuzer Gambia der Stufe VII des Commonwealth frei, der mit hochexplosiven Granaten und einem Kurzimpuls-Nebelerzeuger ausgestattet ist.

Spieler, die sich ihrer Fähigkeiten im Seekampf sicher sind, können diese nun durch zusätzliche Effizienzabzeichen unter Beweis stellen, die durch das Absolvieren von Zufallsgefechten verdient werden können. Nach jedem Gefecht werden die Basiserfahrungspunkte der Leistung eines Spielers mit der aktuellen Durchschnittsleistung von Spielern aus der ganzen Welt verglichen und der Spieler erhält eines von vier abgestuften Effizienzabzeichen, die auf den Schiffen in seiner Profilübersicht angezeigt werden.

Wenn Spieler ihren Rang verbessern und von der 3. Stufe zum Experten aufsteigen, wird auf den Schiffen das Abzeichen mit dem höchsten Rang angezeigt.

Schließlich wird mit Unverwüstliche Linie ein temporärer Kampftyp in World of Warships ins Spiel gebracht, der ein Respawn-Feature bietet. Noch bis zum 15. Mai können sich Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörer der Stufen VIII bis IX in actionreiche 7-gegen-7-Gefechte stürzen.

In einem Wettkampf müssen die Teams Eroberungspunkte sammeln und feindliche Schiffe versenken. Aber das Versenken dieser Schiffe hält nicht lang, denn sie tauchen sofort wieder auf und können mit nachgeladenen Waffen in die Schlacht zurückkehren.

World of Warships Legends bietet Schildkröten-Chaos und einen neuen Spielmodus

Im Rahmen des April-Updates surfen die Teenage Mutant Ninja Turtles zu World of Warships: Legends. Die Spieler können mit themenbezogenen Kapitänsverkleidungen und neuen Skins in die Gefechte ziehen. Um das Crossover zu feiern, können Spieler, auch zeitlich begrenzte Pizza Time-Kisten abholen. Zwei davon sind kostenlos erhältlich, eine davon kann durch das Erfüllen der neuen Turtle Power!-Mission und eine weitere kann durch das Durchspielen der „Reise des Drachen“-Kampagne erhalten werden.

Der April bringt auch den brandneuen PvE-Spielmodus Kriegsgeschichten, in dem Teams von drei bis fünf Spielern zusammenarbeiten, um bestimmte Ziele mit Schiffen ab Stufe III zu erreichen.

Zu Beginn werden drei Kriegsgeschichten verfügbar sein, jede mit ihrer eigenen einzigartigen Mission, wie zum Beispiel die Sicherung eines Kontrollpunktes oder die Eskortierung eines verbündeten Schiffes. Um als Sieger hervorzugehen, werden Kommunikation und solide Strategien zwischen den Teams entscheidend sein.

Der Hindenburg-Marathon rundet das April-Update ab und bietet den deutschen legendären Kreuzer Hindenburg als Belohnung. Über drei Updates hinweg können die Spieler eine spezielle Währung, die sogenannten Schiffsteile, sammeln. Diese können durch das Abschließen von Aktivitäten, das Spielen der Hauptkampagne, das Sammeln von Boni durch Einkäufe im Shop oder das Abschließen von wöchentlichen Aufgaben verdient werden.

Mehr Informationen zu World of Warships gibt es hier und zu World of Warships: Legends gibt es hier.