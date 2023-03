World War Z: Aftermath: Kostenloses Against All Odds-Update veröffentlicht

Für World War Z: Aftermath wurde heute das Against All Odds-Update veröffentlicht.

Saber Interactive hat das kostenlose Against All Odds-Update für World War Z: Aftermath veröffentlicht, den Koop-Zombie-Shooter, der vom Kinofilm von Paramount Pictures inspiriert wurde.

Das Update, das ab heute für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich ist, fügt eine Vielzahl neuer Inhalte hinzu, darunter die neuen Karten „Jerusalem“ und „New York“ für den Hordenmodus, sieben neue Mutatoren für den Herausforderungshordenmodus und eine neue Nahkampfwaffe: den Schlagstock.

Das Against All Odds-Update bietet außerdem zum ersten Mal die Möglichkeit, in allen PvE-Episoden mit einem beliebigen Charakter zu spielen. Die KI-Gruppenmitglieder wurden ebenfalls verbessert und können nun schwere Waffen benutzen, wenn sie an eurer Seite spielen.

Außerdem sind ab heute zwei neue kostenpflichtige DLC-Packs erhältlich: das Deadly Vice Weapon Skin Pack und das Rat Packs Weapon Skins Bundle. Jeder DLC ist für 4,99 $ erhältlich und enthält vier Waffen-Skins.

Schließlich können Spieler von World War Z: Aftermath auf PC, Xbox Series X|S und Xbox One einen Bonuswaffen-Skin und ein exklusives Sammlerstück im Spiel freischalten, wenn sie sich bei PROS (Prism Ray Online Services) registrieren. PROS ist eine neue Plattform, die Online-Dienste für ausgewählte kommende Spiele von Saber Interactive und einer Reihe anderer Spieleanbieter bereitstellt. Um sich anzumelden, können die Spieler https://prismray.io besuchen.