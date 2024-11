World War Z: Aftermath: Sin City Apocalypse-Update führt nach Las Vegas

Bada-bing, bada-bang! World War Z: Aftermath, der Koop-Zombie-Shooter von Saber Interactive, der auf dem Film von Paramount Pictures basiert, kündigte heute an, dass die nächste Erweiterung mit dem neuen Update „Sin City Apocalypse“ nach Las Vegas führt und am 5. Dezember 2024 für PC, PlayStation und Xbox erscheint.

Im Mittelpunkt der großen Eröffnung steht die neue Premium-Kampagnen-Episode „Vegas“ mit drei neuen Missionen an neuen Kartenstandorten, vier neuen Überlebenden und jeder Menge Glitzer, Glamour und Blut.

Außerdem gibt es neue Premium-Kosmetika für echte High Roller sowie kostenlose Inhalte wie die WASP-180 Defensive SMG-Waffe und ein neues Bells-Schmuckstück.

Die Story-Episode „Vegas“ spielt in den hellen Lichtern von Sin City und zeigt vier neue Überlebende in einem Kampf, der euch durch das Herz des Strips in ein großes Casino führt. Kämpft mit den Zekes ums Überleben und genießt dabei die Sehenswürdigkeiten und Klänge der Stadt, aber vergesst nicht: Dies ist kein Urlaub. Seht zu, dass ihr es schafft, die Chancen zu übertreffen und mit euren Gewinnen – und eurem Leben – davonzukommen! Die „Vegas“-Story-Episode wird am 5. Dezember für 9,99 $ erhältlich sein.

Eine Nacht in der Stadt erfordert ein wenig Stil, daher können Aftermath-Spieler am 5. Dezember für $4,99 das neue Premium-DLC „Vegas Skin Pack“ erwerben. Es enthält ein glamouröses Outfit für die neue Überlebende Sara Benedict sowie vier schillernde neue Waffenskins, jeweils einen für die 1911 Protector Pistol, den PAC-15 Sporting Carbine, das WASP-180 Defensive SMG und das 1877 SBL Repeating Rifle.

World War Z: Aftermath ist ab sofort für PC über Steam und den Epic Games Store, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.