World War Z: Aftermath: Upgrade für Next-Gen-Konsolen angekündigt

Saber Interactive hat bekannt gegeben, dass World War Z: Aftermath, der Koop-Zombie-Shooter, inspiriert von Paramount Pictures‘ Blockbuster-Film, am 24. Januar offiziell auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

PlayStation 4- und Xbox One-Besitzer des Spiels erhalten ein kostenloses Upgrade auf diese neuen Versionen, die lebendige 4K|60 FPS-Action bieten, auf ihren jeweiligen Plattformen.

Am 24. Januar wird außerdem der neue, überdimensionale Horde Mode XL erscheinen, der in Aftermath exklusiv auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar ist.

Der Horde-Modus XL folgt denselben Regeln wie der Standard-Horde-Modus des Spiels, allerdings mit einer teuflischen Besonderheit: Zwischen den normalen Gegnerwellen gibt es eine spezielle XL-Welle, die mit über 1.000 hungrigen Zombies gespickt ist. Ihr und euer Team müssen alle Register ziehen, um diese überwältigende und furchterregende Herausforderung zu überleben.

Alle World War Z: Aftermath- und World War Z-Spieler auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhalten ebenso am 24. Januar ein kostenloses Update, das Mutatoren in den Standard-Spielmodus Horde Mode Z einführt, sowie verheerende und tödliche neue Waffen und ein überarbeitetes und verbessertes Waffenprogressionssystem.

World War Z: Aftermath wird von der nächsten Generation der dynamischen Swarm Engine von Saber angetrieben und ermöglicht es euch, allein mit KI-Kameraden oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern zu spielen, mit vollem Crossplay zwischen PC und Konsolen.

Nehmt es mit Horden von gefräßigen Zombies in zwei völlig neuen Story-Kampagnen-Episoden auf, die in der Stadt Rom (einschließlich Vatikanstadt) und auf der verschneiten russischen Halbinsel Kamtschatka spielen.

Aftermath liefert das definitive World War Z-Paket mit allen Inhalten von World War Z: Game of the Year Edition, einschließlich der vollständigen Episoden in New York, Moskau, Marseille, Jerusalem und Tokio.

Erlebt dabei die herzzerreißende Atmosphäre des optionalen First-Person-Modus von Aftermath, dezimiert die Untoten mit einem neuen Nahkampfsystem und levelt acht einzigartige Klassen mit unterschiedlichen Spielstilen und anpassbaren Ausrüstungen.