World War Z: 30 Millionen Spieler – die Zombie‑Apokalypse lebt wie nie zuvor

33 Autor: , in News / World War Z
Übersicht
Image: LLC.

30 Millionen Überlebende weltweit – World War Z feiert gigantischen Meilenstein!

World War Z hat einen beeindruckenden neuen Meilenstein erreicht: 30 Millionen Spieler weltweit.

Dieser Erfolg unterstreicht, wie stark die Community über die Jahre gewachsen ist und wie sehr das kooperative Zombie‑Actionspiel weiterhin begeistert. Die Entwickler betonen, dass dieser Erfolg ohne die anhaltende Unterstützung der Spieler nicht möglich gewesen wäre.

Mit einer so großen Zahl an Überlebenden sieht sich die Community besser denn je gewappnet, den Zekes die Stirn zu bieten und gemeinsam für das Überleben der Menschheit zu kämpfen. Der Titel bleibt damit eines der erfolgreichsten Koop‑Zombie‑Spiele der letzten Jahre und zeigt, wie nachhaltig das Franchise seine Spieler binden kann.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu World War Z

33 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. JohnWick 77625 XP Tastenakrobat Level 4 | 21.12.2025 - 10:29 Uhr

    Krass das es immer noch soviele Spieler begeistern kann.
    Glückwunsch 😊🥳❤️

    0
  4. DungeonKeeper78 28620 XP Nasenbohrer Level 4 | 21.12.2025 - 10:57 Uhr

    Bin eigentlich kein Fan von Zombiespielen. Hatte damals aber eine Zeitlang spaß mit dem Spiel.

    0
    • Katanameister 275600 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.12.2025 - 11:44 Uhr
      Antwort auf ShadowTerror90

      Fand den Film eigentlich ganz gut, mal was anderes als die schlurfenden Standardzombies, Brad Pitt hat auch gut abgeliefert, schade dass kein zweiter Teil kommt.

      0
  7. FaMe 158105 XP God-at-Arms Onyx | 21.12.2025 - 11:43 Uhr

    Krass! Hätte nicht gedacht, dass so viele Spieler es immer noch spielen.

    0
  9. Dr Gnifzenroe 265985 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.12.2025 - 12:04 Uhr

    Nie gespielt, aber schön, dass es nach einigen Jahren immer noch unterstützt wird und immer noch viele erreicht.

    0

Hinterlasse eine Antwort