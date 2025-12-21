World War Z: 30 Millionen Spieler – die Zombie‑Apokalypse lebt wie nie zuvor

World War Z hat einen beeindruckenden neuen Meilenstein erreicht: 30 Millionen Spieler weltweit.

Dieser Erfolg unterstreicht, wie stark die Community über die Jahre gewachsen ist und wie sehr das kooperative Zombie‑Actionspiel weiterhin begeistert. Die Entwickler betonen, dass dieser Erfolg ohne die anhaltende Unterstützung der Spieler nicht möglich gewesen wäre.

Mit einer so großen Zahl an Überlebenden sieht sich die Community besser denn je gewappnet, den Zekes die Stirn zu bieten und gemeinsam für das Überleben der Menschheit zu kämpfen. Der Titel bleibt damit eines der erfolgreichsten Koop‑Zombie‑Spiele der letzten Jahre und zeigt, wie nachhaltig das Franchise seine Spieler binden kann.