World War Z: 30 Millionen Spieler – die Zombie‑Apokalypse lebt wie nie zuvor

World War Z hat einen beeindruckenden neuen Meilenstein erreicht: 30 Millionen Spieler weltweit.
Dieser Erfolg unterstreicht, wie stark die Community über die Jahre gewachsen ist und wie sehr das kooperative Zombie‑Actionspiel weiterhin begeistert. Die Entwickler betonen, dass dieser Erfolg ohne die anhaltende Unterstützung der Spieler nicht möglich gewesen wäre.
Mit einer so großen Zahl an Überlebenden sieht sich die Community besser denn je gewappnet, den Zekes die Stirn zu bieten und gemeinsam für das Überleben der Menschheit zu kämpfen. Der Titel bleibt damit eines der erfolgreichsten Koop‑Zombie‑Spiele der letzten Jahre und zeigt, wie nachhaltig das Franchise seine Spieler binden kann.
33 Kommentare
Nichts für mich… zu viel Zombies 😜
Freut mich.
Ist echt ein tolles Game.
Krass das es immer noch soviele Spieler begeistern kann.
Glückwunsch 😊🥳❤️
Bin eigentlich kein Fan von Zombiespielen. Hatte damals aber eine Zeitlang spaß mit dem Spiel.
Müsste ich auch mal wieder reinschauen 🤔
Das Spiel war super,der Film eher nicht fand ich.👌🏼
Fand den Film eigentlich ganz gut, mal was anderes als die schlurfenden Standardzombies, Brad Pitt hat auch gut abgeliefert, schade dass kein zweiter Teil kommt.
Krass! Hätte nicht gedacht, dass so viele Spieler es immer noch spielen.
Heftig. Das gibt es ja schon recht ein paar Jahre.
Nie gespielt, aber schön, dass es nach einigen Jahren immer noch unterstützt wird und immer noch viele erreicht.