World War Z: Dreht die Schwierigkeit auf Anschlag mit gratis Limitless Strain Update

World War Z wird unberechenbarer: Limitless Strain mischt den Horde-Modus komplett um.

World War Z erhält ein neues kostenloses Update mit dem Titel Limitless Strain. Die Aktualisierung ist ab sofort auf PC, PlayStation und Xbox verfügbar.

Im Mittelpunkt stehen neue Inhalte für den Horde-Modus, darunter sieben tägliche Herausforderungen, sechs Mutatoren, zusätzliche Waffen-Perks sowie freischaltbare kosmetische Inhalte.

Zu den neuen Mutatoren gehören unter anderem Effekte wie verstärkte Infektionen nach Gegner-Tod, nur Kopftreffer als Kill-Methode oder deaktivierte elektrische Fallen während der Wellen. Diese Modifikatoren sollen die Koop-Matches deutlich variabler und anspruchsvoller gestalten.

Ergänzt wird das Update durch neue Anpassungsoptionen, darunter freischaltbare Rahmen sowie zusätzliche Belohnungen für abgeschlossene Ingame-Ziele.

Parallel dazu wurde auch die Unterstützung für Xbox Play Anywhere aktiviert. Spieler können damit digitale Versionen des Spiels auf Xbox und PC (Microsoft Store) nutzen, inklusive Cross-Saves und gemeinsamem Fortschritt.

Zusätzlich sind neue optionale DLC-Skins erhältlich, die kosmetische Waffenpakete für verschiedene Charaktere enthalten.