World War Z: Dreht die Schwierigkeit auf Anschlag mit gratis Limitless Strain Update

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World War Z wird unberechenbarer: Limitless Strain mischt den Horde-Modus komplett um.

World War Z erhält ein neues kostenloses Update mit dem Titel Limitless Strain. Die Aktualisierung ist ab sofort auf PC, PlayStation und Xbox verfügbar.

Im Mittelpunkt stehen neue Inhalte für den Horde-Modus, darunter sieben tägliche Herausforderungen, sechs Mutatoren, zusätzliche Waffen-Perks sowie freischaltbare kosmetische Inhalte.

Zu den neuen Mutatoren gehören unter anderem Effekte wie verstärkte Infektionen nach Gegner-Tod, nur Kopftreffer als Kill-Methode oder deaktivierte elektrische Fallen während der Wellen. Diese Modifikatoren sollen die Koop-Matches deutlich variabler und anspruchsvoller gestalten.

Ergänzt wird das Update durch neue Anpassungsoptionen, darunter freischaltbare Rahmen sowie zusätzliche Belohnungen für abgeschlossene Ingame-Ziele.

Parallel dazu wurde auch die Unterstützung für Xbox Play Anywhere aktiviert. Spieler können damit digitale Versionen des Spiels auf Xbox und PC (Microsoft Store) nutzen, inklusive Cross-Saves und gemeinsamem Fortschritt.

Zusätzlich sind neue optionale DLC-Skins erhältlich, die kosmetische Waffenpakete für verschiedene Charaktere enthalten.

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4 Kommentare Added

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  2. ShadowTerror90 82115 XP Untouchable Star 1 | 19.06.2026 - 09:10 Uhr

    Coole Sache,wenn man seine Klasse etwas gelevelt hatte war es tatsächlich selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad recht einfach,werde ich mir bei Gelegenheit mal anschauen.

    Ein neues Level wäre da aber wahrscheinlich cooler gewesen 😎👌🏼

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  3. Katanameister 471700 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 19.06.2026 - 09:24 Uhr

    Sollte die Langzeitmotivation fördern, schön dass es nun zu dem Play Anywhere Programm gehört.

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