World War Z: Eine neue Horde erhebt sich im Teaser-Trailer

Noch brutaler, noch größer: Dieses World War Z DLC soll die Hölle zurückbringen!

Mit einem kurzen, aber eindringlichen Teaser haben die Entwickler von World War Z ein neues DLC angekündigt.

Unter dem ominösen Motto A new horde rises wird deutlich, dass Spieler sich auf frische Inhalte und neue Herausforderungen einstellen müssen. Der Fokus liegt erneut auf massiven Zombiehorden, die das Kernelement des Koop-Shooters weiter zuspitzen und für noch intensivere Gefechte sorgen sollen.

  2. Knappe 04 106085 XP Hardcore User | 16.12.2025 - 11:31 Uhr

    Mir hat das Spiel nicht so gefallen, aber schön für die Fans das noch ein neues DLC kommt.

  4. Dreckschippengesicht 260501 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.12.2025 - 11:59 Uhr

    Anfangs hat mir das Spiel echt Laune gemacht, vor allem die ersten Male wenn die Massen an Zombies kamen 😂😂😂
    Aber irgendwann war die Luft dann raus.

  5. aleXdeluXe86 47500 XP Hooligan Bezwinger | 16.12.2025 - 12:04 Uhr

    Spiel es gern, macht immer mal wieder Bock wenn man auf Zombies steht und das mag.
    Immer neue Updates usw über Jahre.
    Sehr gut

  6. Nibelungen86 299260 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.12.2025 - 12:13 Uhr

    Das ist eigentlich ein richtig cooles Game, leider findet man keine Kooppartner im Suchverlauf, alleine ist es dann zu schwer oder langweilig.

  8. Erra 3900 XP Beginner Level 2 | 16.12.2025 - 13:18 Uhr

    Es gibt so viele Zombie Spiele- und leider viele, die auch die Horden Mechanik besser drauf haben…

