World War Z: Eine neue Horde erhebt sich im Teaser-Trailer

Noch brutaler, noch größer: Dieses World War Z DLC soll die Hölle zurückbringen!

Mit einem kurzen, aber eindringlichen Teaser haben die Entwickler von World War Z ein neues DLC angekündigt.

Unter dem ominösen Motto A new horde rises wird deutlich, dass Spieler sich auf frische Inhalte und neue Herausforderungen einstellen müssen. Der Fokus liegt erneut auf massiven Zombiehorden, die das Kernelement des Koop-Shooters weiter zuspitzen und für noch intensivere Gefechte sorgen sollen.