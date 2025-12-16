World War Z: Eine neue Horde erhebt sich im Teaser-Trailer

Mit einem kurzen, aber eindringlichen Teaser haben die Entwickler von World War Z ein neues DLC angekündigt.
Unter dem ominösen Motto A new horde rises wird deutlich, dass Spieler sich auf frische Inhalte und neue Herausforderungen einstellen müssen. Der Fokus liegt erneut auf massiven Zombiehorden, die das Kernelement des Koop-Shooters weiter zuspitzen und für noch intensivere Gefechte sorgen sollen.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Spannend mochte die bisherigen Maps sehr gerne.
Mir hat das Spiel nicht so gefallen, aber schön für die Fans das noch ein neues DLC kommt.
Hat mich leider nicht so gepackt wie erwartet
Anfangs hat mir das Spiel echt Laune gemacht, vor allem die ersten Male wenn die Massen an Zombies kamen 😂😂😂
Aber irgendwann war die Luft dann raus.
Spiel es gern, macht immer mal wieder Bock wenn man auf Zombies steht und das mag.
Immer neue Updates usw über Jahre.
Sehr gut
Das ist eigentlich ein richtig cooles Game, leider findet man keine Kooppartner im Suchverlauf, alleine ist es dann zu schwer oder langweilig.
Hat mich leider auch nicht so gepackt.
Es gibt so viele Zombie Spiele- und leider viele, die auch die Horden Mechanik besser drauf haben…