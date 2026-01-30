World War Z: The Walking Dead DLC vereint zwei Zombie‑Apokalypsen

Saber Interactive hat das bislang größte Crossover für seinen Koop‑Shooter World War Z veröffentlicht: Das neue World War Z x The Walking Dead DLC bringt die Welt von AMC’s Kultserie direkt ins Spiel und lässt zwei der bekanntesten Zombie‑Apokalypsen erstmals aufeinandertreffen.

Das Paket ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 und PC erhältlich – zum Preis von £7.99 / €9.99 (bzw. €7.99 auf PlayStation).

Der neue Kampagnenabschnitt umfasst drei Story‑Kapitel, die Spieler an legendäre Orte der Serie führen – vom Prison über die Alexandria Safe Zone bis hin zum Grady Memorial Hospital. Mit dabei sind vier der ikonischsten Figuren des TWD‑Universums: Rick Grimes, Daryl Dixon, Michonne und Negan. Andrew Lincoln und Norman Reedus verleihen ihren Charakteren sogar erneut ihre Stimmen.

Neue Gegner, neue Waffen, neue Bedrohungen

Die bekannten Zeke‑Scharen aus World War Z wurden für das Crossover komplett überarbeitet und orientieren sich nun an den Walkern aus The Walking Dead – langsamer, aber unbarmherzig tödlich. Dazu kommt ein neuer Gegnertyp: die Spiked Walkers, die erst nach massivem Schaden zu Boden gehen und dann kurzzeitig per Nahkampf erledigt werden können.

Spieler erhalten außerdem:

Michonnes Katana

Negans Lucille

Rick’s Revolver

Daryl’s Crossbow

Ein globales Schlachtfeld

Dank Sabers Swarm Engine können Spieler solo oder im Vierer‑Coop antreten – mit vollem Crossplay zwischen PC und Konsolen. Neben den neuen TWD‑Missionen warten weiterhin die bekannten Schauplätze wie New York, Moskau, Jerusalem, Tokio, Marseille, Rom/Vatikanstadt, Kamtschatka sowie zusätzliche DLC‑Episoden in Las Vegas und Arizona.

Das Crossover erweitert World War Z um eine der atmosphärisch dichtesten Kampagnen des Spiels und bringt Fans beider Franchises ein intensives, nostalgisches und zugleich frisches Zombie‑Erlebnis.