World War Z: The Walking Dead Kampagne im Januar spielbar

Der Koop-Zombie-Shooter World War Z erhält im Januar drei neue Kapitel mit Charakteren und Schauplätzen aus der AMC-Serie The Walking Dead.

Heute hat Saber Interactive bekannt gegeben, dass der nächste Kampagnen-DLC für den Koop-Zombie-Shooter World War Z in die furchterregende Welt von AMC’s The Walking Dead führen wird.

Erlebt einen neuen Überlebenskampf gegen die unerbittlichen Untoten in drei neuen Story-Kapiteln, in denen einige der legendärsten Charaktere und Schauplätze aus der kultigen Serie vorkommen.

Der World War Z x The Walking Dead DLC wird im Januar 2026 für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam und den Epic Games Store veröffentlicht.

Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt zum Feiern – Saber Interactive hat heute außerdem bekannt gegeben, dass World War Z seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung offiziell über 30 Millionen Spieler auf allen Plattformen erreicht hat.

Untote Apokalypsen prallen in World War Z x The Walking Dead DLC aufeinander wie nie zuvor. Die neue Kampagnenepisode enthält drei spannende Geschichten mit Charakteren aus AMCs The Walking Dead – Rick Grimes, Daryl Dixon, Negan und Michonne – mit den Stimmen von Andrew Lincoln und Norman Reedus, die ihre Lieblingscharaktere wieder spielen.

Vom Gefängnis über die Alexandria Safe Zone bis hin zum Grady Memorial Hospital kämpft ihr ums Überleben gegen neue Versionen der berüchtigten Zeke-Schwärme aus World War Z, die von den langsameren, aber nicht weniger tödlichen Walkern aus The Walking Dead inspiriert wurden.

World War Z x The Walking Dead DLC Features:

Erlebt eine neue Story-Kampagne, die in der Welt von AMC’s The Walking Dead spielt.

Nehmt an drei neuen Kapiteln teil: das Gefängnis, die Alexandria Safe Zone und das Grady Memorial Hospital

Vier spielbare Überlebende: Rick Grimes, Daryl Dixon, Michonne und Negan

Zwei neue Nahkampfwaffen: Michonnes Katana und Negans Fledermaus „Lucille“

Zwei neue Waffen-Skins: Ricks Revolver und Daryls Armbrust

Die charakteristischen Zekes aus World War Z wurden in Walker verwandelt

Neue spezielle Zeke – Walker mit Stacheln: Eine noch tödlichere Variante der Walker mit härteren Abwehrkräften, die im Nahkampf unempfindlich ist, bis sie zu Boden geworfen wird. Zwingt sie mit genug Schaden zu Boden und erledigt sie dann im Nahkampf, bevor sie sich wieder erhebt!

„Saber hat unglaubliche Partnerschaften mit den größten Horror-Universen und -Eigentümern aufgebaut, so dass sich die Zusammenarbeit mit The Walking Dead für World War Z wie eine natürliche Ergänzung anfühlte“, sagt Matthew Karch, CEO und Mitbegründer von Saber Interactive. „Diese beiden Welten zu vereinen ist etwas, das ich schon lange tun wollte, und es ist toll, dass es nun endlich passiert.“ „In der besten Tradition von Reese’s und ‚zwei großartige Geschmäcker, die zusammen großartig schmecken‘, freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit Paramount und Saber, um zwei kultige Zombie-Franchises, The Walking Dead und World War Z, zu vereinen“, sagte Clayton Neuman, VP of Games and Franchise bei AMC. „Wir können es kaum erwarten, dass die Fans beider Serien mit eigenen Augen sehen, wie viel Spaß es macht, wenn die Welten von Walker und Zeke aufeinanderprallen.“