Worms Armageddon Anniversary Edition: Backworms Compatible-Update veröffentlicht

Autor:, in / Worms Armageddon Anniversary Edition

Digital Eclipse und Team17 Digital präsentieren das Neueste aus der Welt der klassischen Würmer: Das Worms Armageddon: Anniversary Edition Backworms Compatible Update ist jetzt für Konsole erhältlich.

Erlebt die 32-Bit-Version von Worms World Party, zwei 16-Bit-Klassiker von Worms und einen Bonus-Cheat-Code für Boggy B, damit ihr ALLES an einem Ort auf euren Konsolen habt. Also, bewaffnet euch mit eurer heiligen Handgranaten, macht eure Schafe bereit und versucht, in diesem Retro-Spektakel voller wirbellosen Chaos nicht ins Wasser zu fallen.

Features:

Worms (Super NES)

Worms (Genesis/Mega Drive)

Worms World Party (Game Boy Advance)

Hinzufügung des Cheat-Codes „Boggy B“, der gemäß den Wünschen unserer Community alle Inhalte freischaltet! (Im Optionsmenü aktivierbar)

Worms Armageddon: Anniversary Edition ist eine originalgetreue Neuauflage des Klassikers von 1999 mit modernen Verbesserungen und Extras. Das kostenlose Backworms-kompatible Update sorgt für noch mehr Retro-Kriegsführung. Genießt 8-Bit, 16-Bit- und 32-Bit-Erlebnisse des klassischen Worms-Wahnsinns.

Worms Armageddon: Anniversary Edition – Features:

Erlebt 1999 noch einmal mit dieser originalgetreuen Neuauflage von Worms Armageddon. Mit all dem urkomischen Spaß und Wahnsinn.

Neue Anzeigefunktionen, die moderner Hardware gerecht werden.

Eine interaktive Dokumentation über Worms Armageddon sowie eine Museumszeitleiste, die die Geschichte der Serie nachzeichnet.

Ebenfalls enthalten ist eine voll spielbare Version des für Gameboy Color veröffentlichten Spiels.

Verwendet über 55 klassisch seltsame und wunderbare Waffen und Werkzeuge, darunter Erdbeben, Einfrieren und French Sheep Strike.

Spielen Sie Einzelspieler-Deathmatch sowie eine spannende Kampagne mit über 40 Missionen.

Über 30 benutzerdefinierte und komische Soundbanken (einschließlich „Stiff Upper Lip“, „Cyberworms“ und mehr).

Beliebte Funktionen aus dem Mehrspielermodus: Handicap (Energie für ein Team hinzufügen oder abziehen), verbündete Teams (sich mit anderen zusammenschließen, um einen anderen Spieler anzugreifen), „Worms Disease“, Home Runs und vieles mehr.